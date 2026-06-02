Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

У ніч на 2 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, випустивши рекордну кількість озброєння: 73 ракети та 656 безпілотників. Під ударом опинилася низка регіонів. Особливо жорстокого обстрілу зазнав Дніпро, де окупанти застосували касетні боєприпаси. Міська влада переконана, що це було зроблено навмисно, аби збільшити кількість жертв серед мирного населення та рятувальників, які першими прибувають на місце події. За даними Повітряних сил, ворог використав широкий арсенал, включаючи ракети "Циркон", "Іскандер-М", Х-101, "Калібр" та сотні дронів.

Теми ефіру:

Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів;

З-під завалів у Дніпрі дістали тіло дитини 2023 року народження;

РФ запустила по Україні понад 700 цілей: зафіксовано десятки влучань;

Росія масовано атакувала Київ: є жертви та значні руйнування;

Юсов: РФ посилює мобілізацію через значні втрати на фронті;

Буданов: треба створити координаційне "вікно" для іноземних добровольців.

Новини.LIVE висвітлювали наслідки російського удару по Україні. Зокрема російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками по Одесі та однойменному району. Під ударом опинилися житлові квартали, приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого нальоту травми різного ступеня важкості дістали семеро людей, двоє з яких наразі госпіталізовані.

За останніми даними у Дніпрі з-під завалів атакованої чотириповерхівки дістали тіла ще двох загиблих — жінки та 8-річного хлопчика. Таким чином, кількість жертв ворожого удару зросла до 11 осіб, зокрема загинуло двоє дітей. Медики продовжують боротися за життя постраждалих: із 37 поранених 22 людини наразі госпіталізовані.