Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

02 червня 2026 р. 13:00

У ніч на 2 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на Україну, випустивши рекордну кількість озброєння: 73 ракети та 656 безпілотників. Під ударом опинилася низка регіонів. Особливо жорстокого обстрілу зазнав Дніпро, де окупанти застосували касетні боєприпаси. Міська влада переконана, що це було зроблено навмисно, аби збільшити кількість жертв серед мирного населення та рятувальників, які першими прибувають на місце події. За даними Повітряних сил, ворог використав широкий арсенал, включаючи ракети "Циркон", "Іскандер-М", Х-101, "Калібр" та сотні дронів.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 2 червня 

Гості ефіру:

  • Ярослав Божко, політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";
  • Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни;
  • Михайло Ребрик, головний макроекономіст KSE Institute;
  • Руслан Рохов, політтехнолог;
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури.

Теми ефіру:

  • Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів;
  • З-під завалів у Дніпрі дістали тіло дитини 2023 року народження;
  • РФ запустила по Україні понад 700 цілей: зафіксовано десятки влучань;
  • Росія масовано атакувала Київ: є жертви та значні руйнування;
  • Юсов: РФ посилює мобілізацію через значні втрати на фронті;
  • Буданов: треба створити координаційне "вікно" для іноземних добровольців.

Новини.LIVE висвітлювали наслідки російського удару по Україні. Зокрема російські війська здійснили масовані атаки безпілотниками по Одесі та однойменному району. Під ударом опинилися житлові квартали, приватний сектор та об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок ворожого нальоту травми різного ступеня важкості дістали семеро людей, двоє з яких наразі госпіталізовані. 

За останніми даними у Дніпрі з-під завалів атакованої чотириповерхівки дістали тіла ще двох загиблих — жінки та 8-річного хлопчика. Таким чином, кількість жертв ворожого удару зросла до 11 осіб, зокрема загинуло двоє дітей. Медики продовжують боротися за життя постраждалих: із 37 поранених 22 людини наразі госпіталізовані.

