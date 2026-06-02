Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

У вівторок, 2 червня, у прямому ефірі ведучі та гості студії обговорять перспективи завершення війни, ситуацію на фронті, міжнародні переговори, стан енергетичної системи та відновлення інфраструктури. Серед ключових тем — заяви начальника ГУР Кирила Буданова про можливість завершення війни до початку зими та готовність Росії до певних кроків у переговорному процесі.

Експерти також проаналізують перспективи можливих перемовин між Україною та РФ, позицію Європейського Союзу, останні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо переговорів між Іраном і США.

Окрему увагу приділять ситуації на фронті, темпам рекрутингу в російській армії, питанням обміну військовополоненими, бронюванню працівників підприємств та захисту української енергетичної інфраструктури після російських атак.

Також у центрі уваги будуть економічні питання: зростання цін на нафту, курс валют, рівень зарплат в Україні, ринок праці та забезпечення військовослужбовців.

Гості ефіру:

Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, експерт із зовнішньої політики;

Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ;

Олег Береза, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області;

Віталій П'ясецький, головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід";

Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;

Вадим Трюхан, політолог-міжнародник;

Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;

Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна".

Крім того, обговорять стан дорожньої інфраструктури Львівщини, ремонт і відновлення автошляхів та мостів, фінансування галузі, а також розвиток під'їзних шляхів до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Очільник ОПУ Кирило Буданов ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на міжнародному Форумі Архітектура Безпеки заявив, що російські експериментальні ракетні системи типу "Орєшнік" або "Кедр" є винятково інструментом політичного залякування, тоді як реальну повсякденну небезпеку для України становлять масові запаси звичайних крилатих ракет.

Також Буданов повідомив, що в Україні планують уніфікувати підхід до залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який мав би впорядкувати процедури відбору, перебування та подальшої служби іноземців.