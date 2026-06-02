Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE
Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

02 червня 2026 р. 08:00

02 червня 2026 р. 08:00

08:00 Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

13:07 Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

08:00 Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

18:01 Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

13:26 Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

08:00 Україна цьогоріч на 63% збільшить витрати на оборону: ефір Ранок.LIVE

20:00 Втрата впливу РФ та зростання ролі Китаю: інтерв'ю з Олексієм Кущем

18:00 Україна отримає 150 винищувачів Gripen: ефір Вечір.LIVE

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

08:00 Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

13:07 Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

08:00 Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

18:01 Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

У вівторок, 2 червня, у прямому ефірі ведучі та гості студії обговорять перспективи завершення війни, ситуацію на фронті, міжнародні переговори, стан енергетичної системи та відновлення інфраструктури. Серед ключових тем — заяви начальника ГУР Кирила Буданова про можливість завершення війни до початку зими та готовність Росії до певних кроків у переговорному процесі.

Подивитись ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Експерти також проаналізують перспективи можливих перемовин між Україною та РФ, позицію Європейського Союзу, останні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа та ситуацію навколо переговорів між Іраном і США.

Окрему увагу приділять ситуації на фронті, темпам рекрутингу в російській армії, питанням обміну військовополоненими, бронюванню працівників підприємств та захисту української енергетичної інфраструктури після російських атак.

Також у центрі уваги будуть економічні питання: зростання цін на нафту, курс валют, рівень зарплат в Україні, ринок праці та забезпечення військовослужбовців.

Гості ефіру:

  • Ігор Тодоров, професор Ужгородського національного університету, експерт із зовнішньої політики;
  • Василь Фурман, доктор економічних наук, член Ради НБУ;
  • Олег Береза, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області;
  • Віталій П'ясецький, головний сержант 93-ї ОМБр "Стохід";
  • Володимир Пилипенко, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;
  • Вадим Трюхан, політолог-міжнародник;
  • Юрій Корольчук, співзасновник Інституту енергетичних стратегій;
  • Богдан Попов, експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна".

Крім того, обговорять стан дорожньої інфраструктури Львівщини, ремонт і відновлення автошляхів та мостів, фінансування галузі, а також розвиток під'їзних шляхів до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

Очільник ОПУ Кирило Буданов ексклюзивно журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на міжнародному Форумі Архітектура Безпеки заявив, що російські експериментальні ракетні системи типу "Орєшнік" або "Кедр" є винятково інструментом політичного залякування, тоді як реальну повсякденну небезпеку для України становлять масові запаси звичайних крилатих ракет.

Також Буданов повідомив, що в Україні планують уніфікувати підхід до залучення іноземних добровольців до Сил оборони. Йдеться про створення єдиного координаційного механізму, який мав би впорядкувати процедури відбору, перебування та подальшої служби іноземців. 

