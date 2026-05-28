Головна arrow Відео arrow Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE arrow
Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

28 травня 2026 р. 13:10

13:10 Рада ратифікувала кредитну угоду з ЄС: ефір День.LIVE

08:00 Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

19:53 Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

18:26 Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

13:15 МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

08:00 Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

18:19 Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

14:59 Режисер з РФ зробив заяву про Україну зі сцени кінофестивалю в Каннах

13:05 Рубіо передав Трампу секретне послання від Путіна: етер День.LIVE

08:00 Росія погрожує ударами по Києву: ефір Ранок.LIVE

Верховна Рада ратифікувала кредитну угоду з Європейським Союзом, що передбачає надання Україні 90 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility. Це рішення дозволить реалізувати угоди про пакет реформ, необхідних для отримання фінансової підтримки.

Про це та не тільки поговорять в ефірі День.LIVE 28 травня.

Гості ефіру

  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук;
  • Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя;
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України;
  • Олег Постернак, політтехнолог;
  • Сергій Чаус, начальник Часовоярської міської військової адміністрації;
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;
  • Артем Бронжуков, заступник директора Аналітичного Центру "Політика".

Теми ефіру

  • Посольство США офіційно спростувало заяву про евакуацію з Києва;
  • РФ атакувала Україну "Кінджалом" та дронами: збито 138 цілей;
  • ЗМІ: Швеція передасть Україні сучасні винищувачі Gripen;
  • У Раді зареєстрували законопроект про 90 млрд євро від ЄС;
  • У Полтаві через атаку РФ пошкоджено будинки;
  • Зеленський та делегація США обговорили посилення ППО України.

Раніше Новини.LIVE писали, що Єврокомісія планує відкрити перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Вже 16 червня пройде ключовий етап перемовин, який охоплює базові реформи. 

Також ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський звернувся з понад 600 листами до президента Дональда Трампа та всіх членів Палати представників і Сенату. Країна просить партнерів допомогти із ППО.

Україна готує масштабні удари по Росії: ефір Ранок.LIVE

28 травня 2026 р. 08:00
Атака РФ на День Києва та наступ з Білорусі: ефір Київський час

27 травня 2026 р. 19:53
Україна звернулася до США через дефіцит ракет до ППО: ефір Вечір.LIVE

27 травня 2026 р. 18:26
МВФ переглядає програму фінансування України: етер День.LIVE

27 травня 2026 р. 13:15
Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

27 травня 2026 р. 08:00
Умєров проводить переговори у Берліні: ефір Вечір.LIVE

26 травня 2026 р. 18:19
Режисер з РФ зробив заяву про Україну зі сцени кінофестивалю в Каннах

26 травня 2026 р. 14:59
Рубіо передав Трампу секретне послання від Путіна: етер День.LIVE

26 травня 2026 р. 13:05

