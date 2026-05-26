Росія погрожує ударами по Києву: ефір Ранок.LIVE

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо "рекомендував" Вашингтону забезпечити евакуацію свого дипломатичного персоналу та інших громадян з Києва. Лавров заявив, що Росія розпочинає "системні й послідовні удари по розташованих у Києві об'єктах, які використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень".
- Олексій Кошель — політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук;
- Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654;
- Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;
- Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";
- Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";
- Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
- Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;
- Максим Ткаченко — народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни";
- Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин.
Як писали Новини.LIVE, 25 травня Росія погрожувала новими ударами по Києву і попереджає іноземців про евакуацію. Крім того, терористи закликають киян не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.
На ці погрози відреагувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона наголосила, що заява МЗС Росії є лицемірством, а представники європейських країн продовжать працювати в Україні.