Росія погрожує ударами по Києву: ефір Ранок.LIVE

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з державним секретарем США Марко Рубіо "рекомендував" Вашингтону забезпечити евакуацію свого дипломатичного персоналу та інших громадян з Києва. Лавров заявив, що Росія розпочинає "системні й послідовні удари по розташованих у Києві об'єктах, які використовуються для потреб ЗСУ, і по центрах ухвалення відповідних рішень".

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE.

Гості ефіру

Олексій Кошель — політолог, Голова правління Комітету виборців України, доктор історичних наук;

Данило Положухно — начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654;

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Василь Воскобойник — президент Асоціації "Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування", голова "Офісу міграційної політики";

Олексій Гончаренко — народний депутат України, "Європейська Солідарність";

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України;

Максим Ткаченко — народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО УКраїни";

Віра Константинова — політолог, експерт з міжнародних відносин.

Як писали Новини.LIVE, 25 травня Росія погрожувала новими ударами по Києву і попереджає іноземців про евакуацію. Крім того, терористи закликають киян не наближатися до об’єктів військової та адміністративної інфраструктури.

На ці погрози відреагувала посол ЄС в Україні Катерина Матернова. Вона наголосила, що заява МЗС Росії є лицемірством, а представники європейських країн продовжать працювати в Україні.