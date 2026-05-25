В Києві знищені десятки будівель: ефір Ранок.LIVE

Керівник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що удар РФ по Києву став наймасштабнішим за кількістю пошкоджених локацій і вперше системно зачепив історичну архітектуру та пам’ятні місця столиці, найбільше постраждав Поділ. Серед пошкоджених об’єктів — будівля МЗС, музей Чорнобиля, Художній музей, Кабмін, МЦКМ, а також житлові будинки, школи й амбулаторії.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 25 травня.

Гості ефіру

Максим Джигун — політолог, партнер агенції з урядових зв’язків Good Politics;

Михайло Линецький — перший заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації;

Сергій Ярий — майор, командир безпілотних систем 28 ОМБР;

Богдан Долінце — експерт з питань авіаційного ринку;

Павло Фролов — народний депутат "Слуга Народу", голова тимчасової спеціальної комісії по захисту прав ВПО та постраждалих внаслідок російської агресії;

Вікторія Рубан — керівниця пресслужби Головного управління ДСНС України у Київській області;

Катерина Поп — речниця Київської міської військової адміністрації;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту міжнародного права та інновацій;

Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;

Денис Швидкий — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР.

Як писали Новини.LIVE, під час атаки росіяни пошкодили у Києві McDonald’s, відкритий 29 років тому. Це був перший такий заклад в Україні.

Крім того, внаслідок обстрілів пошкоджений Національний художній музей України. Ця будівля — пам’ятка архітектури, історії, монументального мистецтва національного значення.