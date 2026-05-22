Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE
Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

22 травня 2026 р. 08:08

22 травня 2026 р. 08:08

Президент Володимир Зеленський заявив про посилення захисту північного кордону України через загрози з боку Брянської області РФ та Білорусі. За його словами, особливу увагу приділяють Чернігівсько-Київському напрямку. Президент також повідомив, що держава вже забезпечила фінансування всіх необхідних оборонних заходів у цьому регіоні.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 22 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Тарас Семенюк — політолог-міжнародник;
  • Іван Костюк — начальник КП ППО 3 АК підполковник";
  • Ганна Гопко — голова правління Мережі захисту національних інтересів "АНТС", народна депутатка України VIII скликання;
  • Сергій Братчук — речник Української добровольчої армії, підполковник;
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичної прокуратури 2014-2025, почесний голова ВГО "Правова рівність";
  • Олексій Кучеренко —  народний депутат України від фракції "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010 роки);
  • Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник;
  • Андрій Новак — голова Комітету економістів України;
  • Гліб Остапенко — експерт з питань зовнішньої політики, засновник компанії OSTAPENKO, Political Consulting;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Новини.LIVE інформували, що 20 травня 2026 року Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарії можливих атак з території Білорусі та Брянської області РФ. За його словами, під загрозою можуть опинитися північні регіони України, зокрема Чернігівсько-Київський напрямок. Він також повідомив, що Україна вже посилює оборону та вживає превентивних заходів для протидії цим ризикам.

Новини.LIVE також повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також попереджав про загрозу з боку Білорусі та можливе розширення фронту на північному напрямку. За його словами, російське військове командування розглядає сценарії наступальних операцій із півночі. Він наголосив, що такі плани ворога вже відомі українській стороні та враховуються у плануванні оборони.

21 травня 2026 р. 18:07
21 травня 2026 р. 13:00
21 травня 2026 р. 08:00
20 травня 2026 р. 19:47
20 травня 2026 р. 18:07
20 травня 2026 р. 13:07
20 травня 2026 р. 08:00
19 травня 2026 р. 18:24

