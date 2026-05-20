Чому Кличко хоче підняти проїзд до 30 грн: ефір Київський час

Проїзд у громадському транспорті Києва може стати одним з найдорожчих в Європі. Міська влада хоче підняти ціни до 30 гривень за поїздку.

Це та не тільки обговорять в ефірі "Київський час".

Теми ефіру

відновлення будинків після обстрілів минулого тижня та загальну ситуацію з відбудовою у столиці;

можливе підвищення цін на проїзд у Києві;

план стійкості столиці та підготовку міста до нових викликів;

де Києву брати гроші на відновлення та розвиток інфраструктури;

підсумки засідання бюджетної та земельної комісій Київради від 14 травня;

порядок денний наступних засідань.

Як писали Новини.LIVE, проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. У разі підвищення тарифів місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн.

Також ми писали, що проїзд у Києві подорожчає до 30 гривень за одну поїздку. Востаннє проїзд переглядали у столиці у 2018 році.