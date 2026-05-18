У Росії нафтова криза через успішні удари ЗСУ: ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали журналіст Олександр Демченко, військовий аналітик Юрій Федоров, заслужений юрист України Володимир Пилипенко, адвокат Поліна Марченко, заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв, міжнародний експерт Ігор Гарбарук, доктор економічних наук Ярослав Жаліло, голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв та політолог Володимир Фесенко.

Гості ефіру обговорять, що лише одна нафтова компанія Росії закриває 400 свердловин, а переробка нафти в країні-терористці впала на 10% за декілька місяців. Крім того, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Служба зовнішньої розвідки отримала нові внутрішні російські документи щодо втрат РФ від війни.

Також одна з російських нафтових компаній вже закрила близько 400 свердловин. Крім того, Зеленський повідомив, що 11 російських банків готуються до ліквідації, ще вісім мають критичні фінансові проблеми, а дефіцит бюджету РФ вже сягнув майже 80 млрд доларів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Генштаб ЗСУ, у ніч проти 18 травня українські воїни уразили протидиверсійний катер та пункти управління БпЛА, а також інші обʼєкти російських окупантів.

А 17 травня СБУ та Сили оборони завдали ударів по декількох стратегічних обʼєктах противника у Московській області та тимчасово окупованому Криму. Відомо, що серед уражених цілей є Московський НПЗ.