Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

У першому півфіналі Євробачення-2026 у Відні стався інцидент під час виступу представника Ізраїлю. Кількох глядачів довелося вивести з арени через порушення порядку та скандування. Подія викликала резонанс та обговорення у соцмережах.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

Інцидент під час виступу Ізраїлю на Євробаченні-2026

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся 12 травня у віденському Wiener Stadthalle за присутності близько 10 тисяч глядачів. Під час виступу ізраїльського учасника Ноама Беттана частина присутніх почала вигукувати політичні гасла, зокрема "Зупиніть геноцид", що було частково чутно в прямому ефірі через трансляцію звуку із залу.

Європейська мовна спілка (EBU) та австрійський мовник ORF у спільній заяві підтвердили, що один із глядачів голосно висловлювався під час номера, а також до його початку. Через це служба безпеки вивела його з зали, щоб не заважати виступу та іншим глядачам.

Загалом під час інциденту з арени було виведено чотирьох осіб за порушення порядку.

Попри інциденти, більшість глядачів підтримували учасників, розмахуючи національними прапорами.

Ізраїль на конкурсі представляв Ноам Беттан із піснею Michelle, яка звучить трьома мовами та розповідає про токсичні стосунки. Після виступу артист заявив, що не реагував на вигуки в залі та зосередився на своїй пісні.

Зауважимо, що участь Ізраїлю в Євробаченні-2026 супроводжується суперечками. Деякі країни, зокрема Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія, оголосили бойкот конкурсу через допуск Ізраїлю. Попри це, країна пройшла до фіналу та покращила свої позиції в букмекерських прогнозах.

