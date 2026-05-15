Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати arrow
Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

15 травня 2026 р. 00:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

00:02 Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

14 травня 2026
Text

20:15 Демографічна криза, ріст цін та вододефіцит: етер "Світ на зламі"

Text

18:12 У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

Text

17:07 Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

13 травня 2026
Text

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Text

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Text

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

Text

00:02 Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

14 травня 2026
Text

20:15 Демографічна криза, ріст цін та вододефіцит: етер "Світ на зламі"

Text

18:12 У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

Text

17:07 Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

У першому півфіналі Євробачення-2026 у Відні стався інцидент під час виступу представника Ізраїлю. Кількох глядачів довелося вивести з арени через порушення порядку та скандування. Подія викликала резонанс та обговорення у соцмережах.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

Інцидент під час виступу Ізраїлю на Євробаченні-2026

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся 12 травня у віденському Wiener Stadthalle за присутності близько 10 тисяч глядачів. Під час виступу ізраїльського учасника Ноама Беттана частина присутніх почала вигукувати політичні гасла, зокрема "Зупиніть геноцид", що було частково чутно в прямому ефірі через трансляцію звуку із залу.

Європейська мовна спілка (EBU) та австрійський мовник ORF у спільній заяві підтвердили, що один із глядачів голосно висловлювався під час номера, а також до його початку. Через це служба безпеки вивела його з зали, щоб не заважати виступу та іншим глядачам.

Загалом під час інциденту з арени було виведено чотирьох осіб за порушення порядку.

Попри інциденти, більшість глядачів підтримували учасників, розмахуючи національними прапорами.

Ізраїль на конкурсі представляв Ноам Беттан із піснею Michelle, яка звучить трьома мовами та розповідає про токсичні стосунки. Після виступу артист заявив, що не реагував на вигуки в залі та зосередився на своїй пісні.

Зауважимо, що участь Ізраїлю в Євробаченні-2026 супроводжується суперечками. Деякі країни, зокрема Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія, оголосили бойкот конкурсу через допуск Ізраїлю. Попри це, країна пройшла до фіналу та покращила свої позиції в букмекерських прогнозах.

Новини.LIVE інформували, що у Відні стартував 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення-2026. Одним із найяскравіших моментів став вихід представниці України LELÉKA на бірюзовий хідник, де її зустріли оплесками. Під час події міжнародні виконавці виконали українською її конкурсну пісню, що привернуло особливу увагу публіки.

Новини.LIVE також повідомляли, що українська представниця на Євробаченні-2026 LELÉKA розповіла, що бюджет її участі становить близько 300 тисяч доларів. Вона зазначила, що більшу частину коштів уже вдалося зібрати завдяки спонсорам і меценатам. За словами співачки, основні витрати пов’язані не з окремими позиціями, а із загальною організаційною політикою конкурсу.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

00:34 В Одеській області виник блекаут: РФ пошкодила енергооб'єкт

00:30 Штраф ТЦК зі знижкою: порушник має 10 днів на оплату

00:14 Результати другого півфіналу Євробачення-2026: Україна прошла у фінал

Text

00:02 Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

14 травня

23:02 У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька

22:29 Укргідрометцентр попереджає про грозові дощі в 9 областях завтра

22:14 У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб

22:08 Wizz Air збільшить кількість рейсів із Кишинева: куди можна полетіти

21:50 Джамала поділилася спогадами в річницю перемоги на Євробаченні у 2016 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:40 Виїзд з окупації та релокація ТЦК: де ставати на військовий облік

00:34 В Одеській області виник блекаут: РФ пошкодила енергооб'єкт

00:30 Штраф ТЦК зі знижкою: порушник має 10 днів на оплату

00:14 Результати другого півфіналу Євробачення-2026: Україна прошла у фінал

14 травня

23:02 У Львові під час ремонту загинули троє працівників: обірвалася люлька

22:29 Укргідрометцентр попереджає про грозові дощі в 9 областях завтра

22:14 У Києві кількість загиблих внаслідок атаки РФ зросла до 16 осіб

22:08 Wizz Air збільшить кількість рейсів із Кишинева: куди можна полетіти

21:50 Джамала поділилася спогадами в річницю перемоги на Євробаченні у 2016 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:40 Виїзд з окупації та релокація ТЦК: де ставати на військовий облік

21:00 Київрада просить у держави 15 млрд гривень на енергостійкість столиці

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

12 травня

21:26 Перець дешевшає, лимони дорожчають: ціни на Одеському Привозі

11 травня

22:33 Небезпечне море: одесити про майбутній курортний сезон

8 травня

06:33 День пам'яті та перемоги в Одесі: коли святкують в Одесі 8 чи 9

7 травня

21:36 В Одесі розпочався сезон полуниці: які ціни на Київському ринку

4 травня

19:47 День рятувальника в Україні 2026: історія героя з Одеси

06:13 Корупція на війні призведе до вибуху, — Подоляк

2 травня

06:33 Події 2 травня в Одесі: думки мешканців міста через 12 років

1 травня

17:47 Перше травня в Одесі: чи буде свято під час війни

Text

00:02 Скандал на Євробаченні-2026: виступ одного з учасників хотіли зірвати

14 травня
Text

20:15 Демографічна криза, ріст цін та вододефіцит: етер "Світ на зламі"

Text

18:12 У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

Text

17:07 Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

Text

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Демографічна криза, ріст цін та вододефіцит: етер "Світ на зламі"

Демографічна криза, ріст цін та вододефіцит: етер "Світ на зламі"

14 травня 2026 р. 20:15
У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

14 травня 2026 р. 18:12
Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

14 травня 2026 р. 17:07
Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

14 травня 2026 р. 13:00
Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

14 травня 2026 р. 08:00
Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

13 травня 2026 р. 19:27
Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13 травня 2026 р. 18:29
Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

13 травня 2026 р. 13:19

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації