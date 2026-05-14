Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

14 травня 2026 р. 17:07

У Відні офіційно стартував 70-й ювілейний пісенний конкурс Євробачення-2026. Під час церемонії відкриття особливу увагу міжнародної публіки привернула представниця України — співачка LELÉKA. Світові артисти заспівали українською її конкурсну пісню, що стало одним із найяскравіших моментів бірюзового хідника.

Про це інформує з Відня головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік. Новини.LIVE мають офіційну акредитацію на Євробаченні-2026.

Світові співаки виконали українською пісню LELÉKA

Головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік побувала на офіційному відкритті ювілейного Євробачення у Відні та представила ексклюзивний репортаж із події. 

Представниця України LELÉKA з’явилася на бірюзовому хіднику під овації фанатів та журналістів. Особливу увагу привернула пісня артистки, яку прямо під час заходу почали співати іноземні учасники та представники європейської музичної спільноти. Бірюзовий хідник Євробачення тривав понад шість годин.

"Я відчуваю підтримку і від артистів, і від організаторів. І це просто щось неймовірне. Мені стільки людей говорили, що у них ходять мурахи по тілу, і що це неймовірно, і що вау, перформанс, наживо ви так звучите. Тобто, що люди бачать і оцінюють рівень, на якому сьогодні Україна буде представлена, це велике щастя, і це надає мені ще більше сил", — сказала LELÉKA у коментарі Новини.LIVE.

Цьогорічне Євробачення-2026 проходить у столиці Австрії — Відні. Конкурс став ювілейним, адже проводиться вже 70-й раз. Організатори обіцяють рекордну аудиторію, масштабне сценічне шоу та велику кількість спеціальних гостей зі світу музики.

Новини.LIVE інформували, що 14 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал Євробаченні-2026, у якому виступить і представниця України LELÉKA. Артистка вийде на сцену під 12-м номером із піснею "Ridnym", а особливістю постановки стане звучання бандури у виконанні Ярослава Джуся. Для конкурсного номера співачка обрала образ від українського бренду Litkovska.

Новини.LIVE також повідомляли, що нещодавно LELÉKA заявила, що участь у конкурсі не гарантує артистам швидкого фінансового успіху чи популярності. За словами співачки, подальша кар’єра залежить насамперед від самого виконавця та його роботи після шоу. Вона також наголосила, що увага аудиторії на Євробаченні швидко перемикається на нових учасників.

