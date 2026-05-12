РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

12 травня 2026 р. 13:00

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вирішила покласти край нещодавньому "частковому затишшю", відновивши удари безпілотниками, бомбами та авіаудари по Україні. За ніч по Україні було запущено понад 200 безпілотників, а також скинуто понад 80 авіабомб і завдано 30 авіаударів.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE

Теми ефіру

  • Ціни на нафту знову зросли через можливу ескалацію на Близькому Сході;
  • Трамп роздумує над поновленням бойових дій проти Ірану — ЗМІ;
  • WP: європейські союзники побоюються за майбутнє постачань американської зброї для України;
  • Мендель заявила про готовність Зеленського віддати Донбас у 2022 році: в ОП відповіли, що вона "давно не в собі";
  • Україна просить Європу виступити посередником в "аеропортовому перемир'ї" з Росією;
  • В ОП не здивовані підозрою Єрмаку: цей контекст давно існує.

Гості ефіру

  • Микита Клименко — завідувач науково-дослідної частини Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;
  • Олег Гетман — економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи;
  • Ярослав Железняк — народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
  • Юрій Костенко — народний депутат України п'яти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки;
  • Дмитро Соломчук — народний депутат "Слуга народу", член Комітету з питань аграрної та земельної політики;
  • Олег Ткачук — суддя Великої Палати Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент;
  • Денис Попович — військовий аналітик.

Як писали Новини.LIVE, 12 травня після кількох днів часткового перемир'я російські війська здійснили масштабний обстріл України. Володимир Зеленський пообіцяв дзеркальну відповідь та закликав світ посилити санкції проти Москви.

Так, на Дніпропетровщині Росія атакувала залізничну інфраструктуру. Внаслідок обстрілу поранення уламками отримав машиніст.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

