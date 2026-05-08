Росія пішла у наступ на фронті замість перемир'я: ефір День.LIVE

Російські війська провели десять штурмів, кинувши значні сили на Слов'янський напрямок та масовано атакували українські оборонні рубежі дронами й артилерією. За словами глави держави Володимира Зеленського, відсутність будь-яких ознак режиму тиші свідчить про небажання Росії завершувати війну, тому Сили оборони продовжуватимуть активно захищати життя громадян.

Ефір День.LIVE 8 травня

Теми ефіру:

ЗСУ уразили нафтовий об’єкт РФ у Ярославлі за понад 700 км від кордону;

Росія розпочала штурми попри заяви про "перемир’я" — реакція Зеленського;

Прем'єр Словаччини вирушає до Москви з місією від президента України;

У Пермі втретє атакували один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Запрошені гості:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Юрій Романюк, голова Всеукраїнської Громадської Організації "Україна в НАТО";

Руслан Рохов, політтехнолог;

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України;

Ігор Кошіль, викладач історії, лектор культурно-просвітницьких проєктів;

Антон Малеєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";

Василь Фурман, доктор економічних наук, член ради НБУ;

Наталія Горбаль, адвокатка, викладачка Навчально-наукового інституту міжнародних відносин.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, в Росії оголошували режим тиші, який мав би почати діяти 8 травня з 00:00. Таку вимогу поставив Кремль. Та попри це російські війська не дотримуються режиму тиші. За минулу добу, як повідомляє ПС ЗСУ, росіяни запустили 67 дронів різних типів по Україні.