Перемир'я між Україною та РФ з 6 травня: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 6 травня. Рішення ухвалене з пріоритетом збереження людських життів на тлі заяв РФ про "перемир’я" та погроз обстрілів. Водночас Україна заявляє, що не отримувала офіційних пропозицій щодо припинення бойових дій від Росії.

Новини.LIVE інформували, що керівник ОПУ Кирило Буданов прокоментував запроваджене Україною перемир’я. Він заявив, що Україна уважно стежить за кожним кроком Росії та контролює розвиток ситуації. За його словами, у разі взаємного дотримання тиші Україна готова продовжити режим припинення вогню.

Новини.LIVE також писали, що Президент України Володимир Зеленський оголосив режим тиші, який почне діяти з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Україна заявила, що діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії. Водночас офіційних пропозицій щодо припинення бойових дій від РФ Київ не отримував.