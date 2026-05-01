Чому ліки зникають з українських аптек: ефір "Наша справа"

Минув рік після гучної фармацевтичної реформи, яка мала зробити ліки доступнішими для українців. Влада обіцяла зниження цін і врегулювання фармацевтичного ринку для прозорого ціноутворення. Але чому нововведення обернулися для нас зростанням цін, дефіцитом препаратів та закриття аптек?

Про що спецвипуск "Наша справа"

У першій серії спецвипуску "Формула виживання" журналістка Діана Лановець намагається розібратися, чому реформа, яка мала полегшити життя пацієнтам, обернулася зростанням цін, дефіцитом препаратів і закриттям аптек.

Серед ключових кроків: обмеження націнок для аптек (до 35%) і дистриб'юторів (до 8%); заборона маркетингових платежів; створення Національного каталогу цін; обмеження впливу великих дистриб'юторів.

Перші результати виглядали оптимістично — чиновники звітували про сотні мільйонів гривень зекономлених коштів. Але чи відчули це самі українці?

За даними Proxima Research: фармринок у грошах зріс до 143 млрд грн та водночас обсяг споживання ліків впав до мінімуму за роки повномасштабної війни. Тобто українці платять більше — але отримують менше.

