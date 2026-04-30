Путін заявив про готовність оголосити перемир'я: ефір Ранок.LIVE

30 квітня 2026 р. 08:00

Російський лідер Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Дональд Трамп заявив про намір оголосити перемир'я на 9 травня. Як повідомив його помічник Юрій Ушаков, бесіда тривала понад півтори години. За словами Ушакова, Трамп схвально відгукнувся про припинення вогню, яке Росія оголошувала на період Великодня. У цьому контексті Путін поінформував американського президента про готовність запровадити нове перемир’я на час святкування перемоги у так званій Великій вітчизняній війні. Помічник глави Кремля зазначив, що Трамп підтримав цю ініціативу. Також, за його словами, під час розмови американський президент наголосив, що домовленість щодо врегулювання війни в Україні перебуває на завершальній стадії.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 30 квітня

Окремо ведучі та гості проаналізують розширення програм підтримки для ВПО, підготовку до повернення мільйонів українців з-за кордону, а також параметри майбутньої пенсійної реформи й дискусії щодо віку виходу на пенсію.

Експерти прокоментують сигнали з боку США та Росії щодо можливих домовленостей, перспективи завершення війни, позицію України в переговорах із ЄС і загострення у відносинах з Ізраїлем. Також говоритимуть про ризики для НАТО і оцінки подальших планів Росії.

Крім того, ви дізнаєтесь вимоги МВФ, податкові зміни для ФОПів, можливе запровадження зборів на міжнародні посилки, графік отримання фінансової допомоги від ЄС та ймовірні доплати військовим, стан економіки, експорт української зброї, наслідки заморозків для врожаю і цін, а також вплив погодних умов на аграрний сектор.

Гості ефіру:

  • Ігор "Пиць", командир розрахунку БПЛА 3 ОШБр
  • Оксана Жолнович, ексміністерка соціальної політики
  • Максим Джигун, політолог
  • Олексій Їжак, експерт НІСД
  • Ніна Южаніна, народний депутат України
  • Оксана Савчук, народна депутатка
  • Анатолій Кінах, президент УСПП
  • Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ
  • Іван Семиліт, синоптик Укргідрометцентру

Новини.LIVE раніше писали, що американський президент Дональд Трамп зробив нову заяву щодо присутності військ в Європі. Він заявив, що розглядає скорочення військ США в Німеччині.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що США не тисне на Росію. Цим самим вона сприяє затягуванню війни. 

