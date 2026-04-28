Мерц назвав ціну миру в Україні та вступу до ЄС: ефір Ранок.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україні, схоже, доведеться змиритися з окупацією, якщо хочуть перемир'я з Росією. Окрім того, німецький канцлер заявив, що в Україні треба провести референдум, щоб донести цей сценарій своєму населенню, якщо країна хоче вступити в ЄС. Разом з тим він одразу попередив, що українцям не варто мати завищені очікування на швидкий вступ до ЄС.

Ефір Ранок.LIVE 28 квітня

Ведучі обговорять з гостями ключові події навколо євроінтеграції та міжнародної політики — заяви про можливі умови вступу України до ЄС, перспективи старту переговорів найближчими тижнями та дипломатичні сигнали щодо тристороннього формату перемовин із США і РФ. Окрему увагу приділять ситуації на Сумщині та на фронті загалом: активізації російських атак, розширенню зони ураження дронів, нарощуванню сил противника на окремих напрямках і технічним змінам у застосуванні безпілотників.

У студії також говоритимуть про міжнародні виклики, зокрема історію з постачанням українського зерна, позиції США щодо Ірану та безпекову архітектуру Європи. Паралельно обговорять: мобілізацію, реформу ТЦК, можливі зміни у правилах бронювання, підвищення виплат військовим і підготовку силових структур, ситуацію на ринку пального, ризики зростання тарифів та співпрацю України з міжнародними фінансовими інституціями.

Окремо зосередяться на безпековій та гуманітарній ситуації в регіонах — які нині умови життя у прифронтових містах, підтримка ВПО, відбудова інфраструктури та темпи відновлення.

Гості ефіру Ранок.LIVE 28 квітня

Віктор Бобиренко — експерт Бюро аналізу політики;

Сергій Луговик — старший лейтенант, начальник групи персоналу зенітного ракетного дивізіону 54 ОМБр;

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Володимир Пузирко — дипломат, юрист-міжнародник;

Олексій Гончаренко — народний депутат України;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Микола Голомша — ексзаступник Генерального прокурора України;

Регіна Харченко — в.о. міського голови Запоріжжя;

Віктор Трегубов — речник Угруповання об'єднаних сил, підполковник.

Новини.LIVE раніше писали, що у Генштабі ЗСУ підсумували наслідки від атак по нафтових об'єктах в Росії, зокрема у Туапсе і Ярославлі. Там назвали умови, коли припиняться такі атаки.

Також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що поліцейських незабаром почнуть готувати на полігонах. Перша група, яка матиме у складі 200 людей, незабаром відправиться на посилену підготовку.