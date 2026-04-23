Зеленський зробив заяву щодо легалізації зброї: ефір Вечір.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність остаточно врегулювати питання обігу зброї на законодавчому рівні. За його словами, відповідні рішення мають бути напрацьовані спільно урядом і парламентом із урахуванням позиції суспільства та експертів. Глава держави очікує від Міністерство внутрішніх справ України та профільних комітетів Верховної Ради узгодженої концепції, над якою готовий працювати разом.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Вечір.LIVE на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Гості ефіру

  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України;
  • Федір Веніславський, народний депутат "Слуга Народу ", Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Мохаммад Фараджаллах, головний редактор ІП "Україна по-арабськи",експерт з українсько-арабських відносин;
  • Олег Постернак, політтехнолог;
  • Тарас Загородній, Керуючий партнер національної антикризової групи;
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів".

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов виступив проти вільної легалізації зброї. Він наголосив, що масове її поширення серед цивільних не підвищить рівень безпеки, а навпаки може спричинити зростання небезпечних інцидентів.

Водночас глава МВС України Ігор Клименко закликав народних депутатів розробити та ухвалити закон про цивільну зброю. За його словами, документ має передбачати чітку класифікацію видів зброї, а відповідний діалог із парламентарями вже розпочато.

Чому система закупівель не встигає за швидкістю війни

