Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті заявив, що українська армія дедалі ефективніше завдає далекобійних ударів углиб території РФ та по об'єктах російської економіки. Посадовець навів дані Міністерства війни США, згідно з якими вперше в історії цієї війни кількість російських втрат загиблими перевищила кількість поранених. Рубіо констатував, що за поточної динаміки на полі бою Росія навряд чи зможе досягти своїх цілей військовим шляхом. Водночас він наголосив, що конфлікт не має суто воєнного вирішення і повинен завершитися дипломатично за столом перемовин, хоча наразі позиції Києва та Москви залишаються дуже далекими одна від одної.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 4 червня

Гості ефіру:

Дмитро Снєгирьов, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа;

Ганна Малкіна, політолог, доктор політичних наук;

Олександр Левченко, дипломат, Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині 2010-17 роках;

Дар'я Герасимчук, Уповноважена Президента України з прав дитини;

Олег Саркіц, експерт з геоекономіки;

Сергій Козир, народний депутат "Слуга Народу ", співзасновник ГО "ВПО України".

Теми ефіру:

Сирський заявив про четвертий ешелон ППО для захисту ще двох областей;

Шанс на вступ України в ЄС: Кіпр та Угорщина висловили підтримку;

Росія вбила щонайменше 707 українських дітей: заява Зеленського;

Росіяни атакували промисловий об'єкт у Борисполі, є поранений;

Рубіо пообіцяв новини про виділення Україні 400 млн доларів;

Рубіо: РФ "особливо" не хоче йти на поступки щодо закінчення війни.

Як писали уже Новини.LIVE, Марко Рубіо заявив, що Пентагон офіційно розблокував виділення Україні 400 мільйонів доларів, які раніше були закладені у федеральний бюджет США на 2026 фінансовий рік. Ці кошти вже пройшли процедуру схвалення в Конгресі, проте залишалися невикористаними через зволікання з боку американського оборонного відомства.

Тим часом Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія хоче наростити частку ударних дронів у масованих атаках проти України на 50%. Він назвав конкретні кроки, які уже робить українське військо для протистояння атакам.