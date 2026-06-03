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Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

03 червня 2026 р. 12:00

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18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:26 Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

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12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня 2026
Text

18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

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08:00 Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

У ніч проти 3 червня українські сили завдали серії потужних ударів по військових та промислових об'єктах Російської Федерації, що офіційно прокоментував Президент Володимир Зеленський. Ця унікальна за своєю відстанню та координацією операція була спільно реалізована бійцями ГУР, СБУ, ССО та інших підрозділів. У результаті атаки вдалося поцілити у нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі, що за 1100 км від кордону України, а також ліквідувати цілі на території збройового підприємства на Тамбовщині та військової бази, розташованої у Кронштадті.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 3 червня

Гості День.LIVE

  • Андрій Ковальов, кандидат політичних наук;
  • Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації;
  • Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ;
  • Валентин Наливайченко, народний депутат України, "Батьківщина", секретар Комітету ВРУ з питань інтеграції України до Європейського Союзу;
  • Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії (ЦЕС);
  • Антон Малєєв, політолог, виконавчий директор благодійної організації "Будь з Україною";
  • Юрій Романюк, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО".

Теми ефіру:

  • До Києва прибув генеральний секретар НАТО Рютте;
  • Зеленський підтвердив удари України по НПЗ і ракетному заводу в РФ;
  • Російська ракета вбила 16 людей у Дніпрі: місто в жалобі;
  • РФ атакувала 36 населених пунктів Сумської області: є жертви;
  • Чмут: силове повернення до кордонів 1991 року можливе;
  • Росія готує удари по українських ракетних підприємствах, — Зеленський.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, повідомлялося, що послідовне нищення нафтової інфраструктури ворога вже призводить до серйозного браку пального в Росії. За словами Володимира Зеленського, спроможність ЗСУ атакувати логістичні вузли РФ на всій протяжності та глибині окупованих територій чинить системний руйнівний вплив на забезпечення окупантів. 

Також у середу, 3 червня, в Генштабі ЗСУ повідомили подробиці наслідків операції проти Росії у рамках дронових атак впродовж доби 2 червня, а також в ніч проти 3 червня. Відомо про серйозні руйнування у тилу противника та знищення важливих військових об'єктів.

 

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11:48 У Харкові не вщухають вибухи зранку: наслідки обстрілу

11:47 Масштабні атаки ЗСУ: під прицілом опинилися порти, заводи та аеродром РФ

11:41 Google стрімко втрачає аудиторію через ШІ: куди переходять користувачі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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11:15 Приховане ускладнення: чи можуть українці вигідно купити землю в Таїланді

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