Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані ГУР МО стосовно політичних планів Кремля, які безпосередньо стосуються взаємовідносин України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки. За даними воєнної розвідки, одним із ключових завдань Москви є штучне руйнування та обмеження економічних, безпекових і стратегічних зв'язків Києва з цими державами. Разом із тим, глава держави наголосив, що Україна наразі готує комплексні заходи, спрямовані на ефективне обмеження виробництва російських ракет.

Про це і не лише дивіться в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Ефір Ранок.LIVE 3 червня

Гості ефіру Ранок.LIVE

Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики

Микола Томенко, політичний та громадський діяч

Леся Забуранна, народна депутатка "Слуга народу", Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету

Олексій Якубін, кандидат політичних наук

Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг"

Світлана Осауленко, депутат Одеської міської ради

Новини.LIVE писали також про те, що поточний стан міських укриттів у Дніпрі дозволяє забезпечити надійним прихистком лише трохи більше 30% місцевого населення в моменти повітряної небезпеки. У місті продовжується розгортання додаткових захисних споруд та безпосереднє будівництво нових бомбосховищ.

Відтак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більшість перевірених сховищ України мають серйозні проблеми. Відповідні висновки базуються на результатах детального моніторингу, який тривав упродовж другої половини 2025 року. У цей період представники Офісу омбудсмена здійснили 1066 ревізій укриттів у різних областях України.