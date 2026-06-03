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Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

03 червня 2026 р. 08:00

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Президент Володимир Зеленський оприлюднив дані ГУР МО стосовно політичних планів Кремля, які безпосередньо стосуються взаємовідносин України з Молдовою, країнами Південного Кавказу, Близького Сходу та регіону Затоки. За даними воєнної розвідки, одним із ключових завдань Москви є штучне руйнування та обмеження економічних, безпекових і стратегічних зв'язків Києва з цими державами. Разом із тим, глава держави наголосив, що Україна наразі готує комплексні заходи, спрямовані на ефективне обмеження виробництва російських ракет.  

Про це і не лише дивіться в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Ефір Ранок.LIVE 3 червня

Гості ефіру Ранок.LIVE

  • Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики 
  • Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" 
  • Позивний "Вікінг", головний сержант роти БпАК 1 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр 
  • Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики 
  • Микола Томенко, політичний та громадський діяч 
  • Леся Забуранна, народна депутатка "Слуга народу", Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету 
  • Олексій Якубін, кандидат політичних наук 
  • Сергій Нагорняк, народний депутат "Слуга народу", Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг" 
  • Світлана Осауленко, депутат Одеської міської ради 

Новини.LIVE писали також про те, що поточний стан міських укриттів у Дніпрі дозволяє забезпечити надійним прихистком лише трохи більше 30% місцевого населення в моменти повітряної небезпеки. У місті продовжується розгортання додаткових захисних споруд та безпосереднє будівництво нових бомбосховищ.

Відтак уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що більшість перевірених сховищ України мають серйозні проблеми. Відповідні висновки базуються на результатах детального моніторингу, який тривав упродовж другої половини 2025 року. У цей період представники Офісу омбудсмена здійснили 1066 ревізій укриттів у різних областях України.

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07:30 Казарін вказав на проблему з виплатами молодим добровольцям

07:15 Крайні дати для ФОП у червні: до якого числа необхідно заплатити податки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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