Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE arrow
Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

03 червня 2026 р. 18:28

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня 2026
Text

18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:00 Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

1 червня 2026
Text

18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

13:07 Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

Text

08:00 Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

29 травня 2026
Text

18:01 Контрнаступ ЗСУ та нова масовано атака РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня 2026
Text

18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них. Він заявив, що Україна вже має політичну домовленість про закупівлю систем Patriot, однак реалізація угоди затягується. Зеленський наголосив на необхідності пришвидшити контракт і максимально ефективно використати міжнародне фінансування для посилення захисту України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 3 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);
  • Вадим Івченко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Тарас Козак — депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;
  • Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради, фракція "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків);
  •  Віталій Селик — голова ГО "Рада з урбаністики Києва".

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду через затримки з підготовкою контракту на постачання систем ППО Patriot. Він розкритикував посадовців за зрив термінів і дав їм тиждень на завершення всіх юридичних процедур. Зеленський попередив про кадрові рішення у разі невиконання поставленого завдання.

Новини.LIVE також писали, що Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні із системами протиповітряної оборони Patriot. Він наголосив, що США працюють над збільшенням виробництва боєприпасів і готові підтримувати Київ у захисті від російських атак.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:47 На Одеському ринку стрімко дешевшає полуниця: ціна сьогодні

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

18:26 Харків та область накриють грози: синоптики дали прогноз

18:25 Буданов розкрив, як досвід ГУР допоміг йому в Офісі президента

18:22 Грошова допомога на опалення: кому з українців виплатять у 2026 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:43 Зеленський: я готовий зараз почати переговори з Путіним

17:41 Зеленський: Україна спрямовує на зброю 50 млрд доларів на рік

Курс гривні — як резерви НБУ керують девальвацією

Курс гривні — як резерви НБУ керують девальвацією

17:30 Зеленський: якщо РФ битиме по нас, ми будемо робити те саме

17:15 Вкрали 11 млн на генераторах для ЗСУ: СБУ затримала посадовців

18:47 На Одеському ринку стрімко дешевшає полуниця: ціна сьогодні

18:26 Харків та область накриють грози: синоптики дали прогноз

18:25 Буданов розкрив, як досвід ГУР допоміг йому в Офісі президента

18:22 Грошова допомога на опалення: кому з українців виплатять у 2026 році

17:43 Зеленський: я готовий зараз почати переговори з Путіним

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:41 Зеленський: Україна спрямовує на зброю 50 млрд доларів на рік

Курс гривні — як резерви НБУ керують девальвацією

Курс гривні — як резерви НБУ керують девальвацією

17:30 Зеленський: якщо РФ битиме по нас, ми будемо робити те саме

17:15 Вкрали 11 млн на генераторах для ЗСУ: СБУ затримала посадовців

17:12 Білецький: РФ компенсує провал військової кампанії терором цивільних

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

14 травня

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

13 травня

06:33 Залучення іноземців для роботи в Україні: страхи одеситів

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня
Text

18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

03 червня 2026 р. 12:00
Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

03 червня 2026 р. 08:00
Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

02 червня 2026 р. 18:00
Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

02 червня 2026 р. 13:00
Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

02 червня 2026 р. 08:00
Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

01 червня 2026 р. 18:00
Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

01 червня 2026 р. 13:07
Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

Луганськ під контролем українських дронів: ефір Ранок.LIVE

01 червня 2026 р. 08:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації