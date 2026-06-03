Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони та ракет до них. Він заявив, що Україна вже має політичну домовленість про закупівлю систем Patriot, однак реалізація угоди затягується. Зеленський наголосив на необхідності пришвидшити контракт і максимально ефективно використати міжнародне фінансування для посилення захисту України.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у середу, 3 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Сергій Ауслендер — журналіст (Ізраїль);

Вадим Івченко — народний депутат України від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Тарас Козак — депутат Київської міської ради, фракція "Голос", заступник голови комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності;

Дінара Габібулаєва — депутатка Київської міської ради, фракція "Європейська Солідарність" (Перша заступниця голови комісії КМР з питань місцевого самоврядування та зовнішніх зв'язків);

Віталій Селик — голова ГО "Рада з урбаністики Києва".

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський провів термінову нараду через затримки з підготовкою контракту на постачання систем ППО Patriot. Він розкритикував посадовців за зрив термінів і дав їм тиждень на завершення всіх юридичних процедур. Зеленський попередив про кадрові рішення у разі невиконання поставленого завдання.

Новини.LIVE також писали, що Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Вашингтон знайде спосіб допомогти Україні із системами протиповітряної оборони Patriot. Він наголосив, що США працюють над збільшенням виробництва боєприпасів і готові підтримувати Київ у захисті від російських атак.