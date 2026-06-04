Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

У Збройних Силах України нарощують кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжують навчання персоналу, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Крім того, командування планує активно залучати армійську авіацію: у травні наші гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";

Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;

Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

Людмила Денісова правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;

Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;

Марія Зайцева, Засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області

Раніше Новини.LIVE писали, що Олександр Сирський ухвалив низку жорстких управлінських рішень після масштабних травневих інспекцій у навчальних центрах. Окремим полкам та бригадам тепер наказали терміново переглянути свої спроможності та негайно покращити побутові умови солдатів.

Також ми писали, що відновлення великих ТЕЦ зараз є неефективним рішенням. Російські військові чудово знають координати цих великих об'єктів і обов'язково будуть бити по них знову. Тому Україні потрібно переглядати підхід до відбудови знищеної критичної інфраструктури.