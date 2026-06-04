Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE arrow
Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

04 червня 2026 р. 18:12

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
Text

19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня 2026
Text

18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Text

08:00 Масована атака по Україні, РФ запустила сотні цілей: ефір Ранок.LIVE

Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
Text

19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

У Збройних Силах України нарощують кількість екіпажів БПЛА-перехоплювачів і продовжують навчання персоналу, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Триває робота над формуванням четвертого ешелону ППО, який прикриватиме ще дві області. Крім того, командування планує активно залучати армійську авіацію: у травні наші гелікоптери знищили понад 440 російських дронів різних типів. 

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 4 червня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Ігор Гарбарук, міжнародний експерт, член "Економічного дискусійного клубу";
  • Віра Константинова, політолог, експерт з міжнародних відносин;
  • Ірина Борзова, народна депутатка "Слуга Народу", Комітет ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;
  • Людмила Денісова правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини;
  • Олександр Юрченко, народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини;
  • Марія Зайцева, Засновниця БФ "Незламний Харків", член експертної ради по правам людини у Харківській області 

Раніше Новини.LIVE писали, що Олександр Сирський ухвалив низку жорстких управлінських рішень після масштабних травневих інспекцій у навчальних центрах. Окремим полкам та бригадам тепер наказали терміново переглянути свої спроможності та негайно покращити побутові умови солдатів.

Також ми писали, що відновлення великих ТЕЦ зараз є неефективним рішенням. Російські військові чудово знають координати цих великих об'єктів і обов'язково будуть бити по них знову. Тому Україні потрібно переглядати підхід до відбудови знищеної критичної інфраструктури.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:15 "єВідновлення" для авто: українцям готують нові виплати

Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

18:03 Лубінець: в Ужгородському РТЦК людей прив'язували кайданками

17:47 Доступ до приватних укриттів: від Ради вимагають змінити закон

17:35 Оцифрування трудових книжок і страховий стаж: про що попередили у ПФУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:25 Благодійний фонд MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр

17:10 Австрія вимагає скасувати статус захисту для українських чоловіків у ЄС

17:06 Колапс на ринку пального в Росії: АЗС масово обмежили продаж бензину

17:05 На Одещині стартував перший сезон вилову дунайської креветки

17:02 Мінус 400 тис. барелів на добу: у РФ рекордне падіння видобутку нафти

18:15 "єВідновлення" для авто: українцям готують нові виплати

18:03 Лубінець: в Ужгородському РТЦК людей прив'язували кайданками

17:47 Доступ до приватних укриттів: від Ради вимагають змінити закон

17:35 Оцифрування трудових книжок і страховий стаж: про що попередили у ПФУ

17:25 Благодійний фонд MK Foundation передав 10 мікроавтобусів воїнам 5-ї ОШБр

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:10 Австрія вимагає скасувати статус захисту для українських чоловіків у ЄС

17:06 Колапс на ринку пального в Росії: АЗС масово обмежили продаж бензину

17:05 На Одещині стартував перший сезон вилову дунайської креветки

17:02 Мінус 400 тис. барелів на добу: у РФ рекордне падіння видобутку нафти

16:51 Серйозна операція: йти в ТЦК за відстрочкою не потрібно

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

14 травня

06:33 Євробачення 2026: очікування одеситів від гурту Leleka

Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня
Text

19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

04 червня 2026 р. 13:00
Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

04 червня 2026 р. 08:00
Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

03 червня 2026 р. 19:08
Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

03 червня 2026 р. 18:28
Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

03 червня 2026 р. 12:00
Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

03 червня 2026 р. 08:00
Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

02 червня 2026 р. 18:00
Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

Росія вдарила касетними боєприпасами та "Цирконами": ефір День.LIVE

02 червня 2026 р. 13:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації