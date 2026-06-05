Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення найближчих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а також скликання зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 13–14 липня. Макрон підкреслив, що учасники коаліції мають на меті не лише надання військової допомоги Україні, а й обговорення майбутньої архітектури миру на європейському континенті.
Це та не тільки обговорюватимуть в ефірі Вечір.LIVE.
Гості ефіру Вечір.LIVE
Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:
- Олег Устенко, економіст, радник Президента у 2019-2024 роках;
- Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
- Антон Кучухідзе, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
- Валерій Зарубін, CEO BlueBird Tech;
- Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
- Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;
- Андрій Голобуцький, політтехнолог;
- Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
- Петро Олещук, політолог.
Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон обговорили роботу щодо антибалістики та посилення протиповітряної оборони України.
Також ми писали, що у ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним. Там наголосили, що Україна та Європа хочуть миру.