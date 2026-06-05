Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE arrow
Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

05 червня 2026 р. 18:06

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Text

08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
Text

19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Text

18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Text

12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Text

08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував проведення найближчих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, а також скликання зустрічі "коаліції охочих" у Парижі 13–14 липня. Макрон підкреслив, що учасники коаліції мають на меті не лише надання військової допомоги Україні, а й обговорення майбутньої архітектури миру на європейському континенті.

Це та не тільки обговорюватимуть в ефірі Вечір.LIVE.  

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Устенко, економіст, радник Президента у 2019-2024 роках;
  • Євген Добряк, експерт-мiжнародник, народний депутат України VI скликання;
  • Антон Кучухідзе, співзасновник Аналітичного центру "Об’єднана Україна";
  • Валерій Зарубін, CEO BlueBird Tech;
  • Сергій Хлань, народний депутат 8-го скликання, депутат Херсонської обласної ради;
  • Ілля Котов, експерт з публічної політики, кандидат наук з державного управління;
  • Андрій Голобуцький, політтехнолог;
  • Сергій Ягодзінський, доктор філософських наук, професор;
  • Петро Олещук, політолог.

Раніше Новини.LIVE писали, що президент України Володимир Зеленський та лідер Франції Емманюель Макрон обговорили роботу щодо антибалістики та посилення протиповітряної оборони України. 

Також ми писали, що у ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним.  Там наголосили, що Україна та Європа хочуть миру.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:20 Путін відмовився від мирних переговорів та зустрічі із Зеленським

19:12 В метро не стане комфортніше під час тривог: що заважає змінити ситуацію

19:01 Україна публічно показала свою позицію: Сибіга про лист Путіну

18:31 На Харківщині обіцяють грози та спеку до +29: погода на завтра

18:25 Скільки коштує безлімітний інтернет для абонентів Vodafone: ціни в червні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

17:51 Від поранення до активного життя: історія хореографа Олександра Чайки

17:37 У Києві атомобіль вʼїхав у підземний перехід: є загиблі

17:34 Зняття грошей дорого коштуватиме: чому не можна викидати чек з банкомата

17:33 В ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним

19:20 Путін відмовився від мирних переговорів та зустрічі із Зеленським

19:12 В метро не стане комфортніше під час тривог: що заважає змінити ситуацію

19:01 Україна публічно показала свою позицію: Сибіга про лист Путіну

18:31 На Харківщині обіцяють грози та спеку до +29: погода на завтра

18:25 Скільки коштує безлімітний інтернет для абонентів Vodafone: ціни в червні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:51 Від поранення до активного життя: історія хореографа Олександра Чайки

17:37 У Києві атомобіль вʼїхав у підземний перехід: є загиблі

17:34 Зняття грошей дорого коштуватиме: чому не можна викидати чек з банкомата

17:33 В ЄС позитивно оцінили заклик Зеленського до перемовин з Путіним

17:32 Зурабішвілі про майбутнє Києва: чи підтримують грузини Україну

22:33 Загроза для Одещини з Придністров'я залишається: актуальні ризики

3 червня

22:33 Стан української економіки: ризики через трудових мігрантів

2 червня

22:33 Саломе Зурабішвілі: перемога України — майбутнє Грузії та Європи

27 травня

06:33 Сезон овочів та ягід в Одесі: актуальні ціни на Київському ринку

25 травня

22:34 Вартість оренди квартир в Одесі: скільки витрачають мешканці

22 травня

21:33 Полуниця на одеських ринках дешевшає: актуальні ціни сьогодні

20 травня

21:33 Одесі — 611 років: як виглядає фортеця Хаджибей у 3D-моделі

19 травня

21:33 Вартість проїзду в Одесі: скільки готові платити городяни

18 травня

22:33 «Бебрадрон»: на Одещині протестували новий український дрон

15 травня

06:33 Новий Цивільний кодекс: юрист про зміни для одеситів

Text

18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Відео по темі

Всі відео
Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

05 червня 2026 р. 13:17
Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

05 червня 2026 р. 08:00
Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

04 червня 2026 р. 18:12
Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

04 червня 2026 р. 13:00
Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

04 червня 2026 р. 08:00
Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

03 червня 2026 р. 19:08
Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

03 червня 2026 р. 18:28
Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

03 червня 2026 р. 12:00

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації