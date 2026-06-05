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Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

05 червня 2026 р. 08:00

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13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
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19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

Президент України Володимир Зеленський спрямував відкритого листа російському диктатору Володимиру Путіну із закликом припинити бойові дії та розпочати прямі переговори на рівні глав держав. Зеленський наголосив, що лінія фронту має стати початковою точкою для дипломатичного процесу, і назвав країни, які висловили готовність прийняти цей саміт, зокрема Швейцарію, Туреччину та держави Арабського світу. Запропонований українським лідером формат передбачає двоетапний підхід: спочатку відбудуться прямі перемовини між Україною та Росією, а згодом до процесу долучаться інші міжнародні гравці, насамперед США та країни Європи, для формування надійних безпекових гарантій. Кремль планує затягнути війну на 2027-2028 роки та втягнути у воєнні дії Білорусь.

Про це та не тільки почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 5 червня

Запрошені гості:

  • Юрій Подорожній, політтехнолог  
  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, підполковник 
  • Максим Джигун, політолог, партнер агенції з урядових зв'язків Good Politics  
  • Роланд Цебер, голова Альянсу національних спільнот "Європейська Коаліція", депутат Закарпатскої обласної ради 
  • Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури 
  • Регіна Харченко, в.о. міського голови Запоріжжя  
  • Іван Тимочко, військовий експерт 
  • Микола Нога, міський голова м. Шостка 
  • Єгор Чечеринда, військовослужбовець, майор ЗСУ, журналіст 
  • Сергій Фурса, економіст, фінансист 
  • Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня України 

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський висловив готовність до невідкладних перемовин із диктатором РФ Володимиром Путіним. Глава держави підкреслив, що припинення війни не має залежати від врегулювання інших глобальних суперечок. Він додав, що такий крок є нагальним, оскільки увага Сполучених Штатів наразі сфокусована переважно на кризі навколо Ірану.

Держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників заявив, що наразі Російська Федерація "особливо" не демонструє готовності до поступок, які необхідні для завершення війни та досягнення миру в Україні. За його словами, хоча мирні зусилля поки не принесли відчутних результатів, Вашингтон готовий і надалі активно долучатися до дипломатичних ініціатив та спроб організувати переговорний процес між сторонами. 

Варто зазначити, що Кремль намагається нав'язати власні умови припинення вогню, висуваючи вимогу щодо виконання так званих "домовленостей Анкориджа". За словами Володимира Путіна, саме згода Києва на цей формат може зупинити війну. Попри декларативні заяви російської влади про готовність до політико-дипломатичного врегулювання та компромісів, Росія не відмовляється від своїх територіальних претензій і прямо виставляє їх як головну умову для зупинення бойових дій.

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06:30 Ціни на соняшник у червні: чи здорожчала вартість насіння

06:30 Кабмін посилив вимоги для бронювання працівників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Освіта в "Резерв+" не вказана: відстрочка ТЦК все одно діятиме

06:08 "Правило трьох місяців" для військових пенсій: хто може втратити виплати

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