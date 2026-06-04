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Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

04 червня 2026 р. 08:00

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18:00 Україна терміново просить у США ліцензію на ракети Patriot: ефір Вечір.LIVE

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13:07 Росія масовано атакувала Харків та Одесу: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

3 червня 2026
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19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

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18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

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12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих перемовин із правителем РФ Володимиром Путіним задля завершення війни, не чекаючи розв'язання інших глобальних криз. Глава держави підкреслив, що Київ перебуває на постійному зв'язку з Вашингтоном щодо роботи перемовників і очікує на приїзд переговорної групи, хоча цей процес, на його думку, є занадто тривалим. Зеленський із жалем констатував, що наразі Україна не перебуває у фокусі уваги США, оскільки для американської сторони питанням "номер один" є ситуація навколо Ірану. За словами Президента, Україна опинилася в черзі цих воєн, тому він підтримує будь-який формат і готовий до прямого діалогу з Путіним, аби припинити конфлікт зараз, аніж чекати, поки у світі завершаться всі інші протистояння.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 4 червня

Гості ефіру:

  • Ярослав Макітра, політтехнолог  
  • Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України 
  • Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант 
  • Лілія Гриневич, міністерка освіти і науки України (2016-2019 рр.) 
  • Ярослав Куц, член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України  
  • Леся Забуранна, народна депутатка "Слуга народу", Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету ВРУ з питань бюджету 
  • Андрій Новак, Голова Комітету економістів України 
  • Сергій Джердж, голова Громадської Ліги Україна-Нато 
  • Валерій Гончарук, політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства Моделювання Ситуацій" 

Новини.LIVE раніше писали про заяву Кирила Буданоа на форумі "Архітектура Безпеки", де він сказав про появу нових можливостей та передумов для проведення переговорів з Росією. Також він запевнив, що попри відсутність видимих контактів, переговори між сторонами досі тривають.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що очікує від партнерів дозволу на продаж Україні ліцензії для виготовлення ракет системи ППО Patriot. Він пояснив, що наразі у світі не вистачає потужностей для виготовлення ракет у тій кількості, яка потрібна Україні, тому наша держава могла б взяти на себе виготовлення також.

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08:20 Грози на заході та тепло до +27°C: прогноз погоди в Україні

08:01 Боржникам посилюють правила: як хочуть карати за прострочені кредити

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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