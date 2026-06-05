Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Президент України Володимир Зеленський опублікував відкрите звернення до Володимира Путіна, що вже викликало помітний резонанс у світових столицях, зокрема у Москві та Вашингтоні. У Кремлі офіційно підтвердили, що ознайомилися з текстом листа й планують передати його зміст Путіну, після чого буде сформована можлива позиція щодо відповіді. Водночас у США на цю подію відреагував президент Дональд Трамп, який утримався від детальних оцінок. Варто додати, що напередодні публікації Зеленський визнав, що Україна не завжди є головним пріоритетом американського порядку денного, оскільки Вашингтон змушений концентруватися й на інших міжнародних кризах, зокрема навколо Ірану.

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 червня

Гості ефіру:

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Позивний,"Відьмак" командир підрозділу наземних роботизованих комплексів 32-ї окремої механізованої бригади "Сталева";

Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;

Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";

Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011);

Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Новини.LIVE повідомляли про наслідки російської атаки на молокозавод в Київській області. Через атаку загинуло четверо людей, ще кілька шукають під завалами.

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