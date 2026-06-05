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Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

05 червня 2026 р. 13:17

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

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19:08 Обстріли Києва та 12 років мерства Кличка: ефір Київський час

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18:28 Українських чиновників попередили щодо Patriot: ефір Вечір.LIVE

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12:00 Петербург палає після нальоту українських дронів: ефір День.LIVE

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08:00 Росія готує нову тактику атак проти України: ефір Ранок.LIVE

2 червня 2026
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18:00 Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Text

13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
Text

18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський опублікував відкрите звернення до Володимира Путіна, що вже викликало помітний резонанс у світових столицях, зокрема у Москві та Вашингтоні. У Кремлі офіційно підтвердили, що ознайомилися з текстом листа й планують передати його зміст Путіну, після чого буде сформована можлива позиція щодо відповіді. Водночас у США на цю подію відреагував президент Дональд Трамп, який утримався від детальних оцінок. Варто додати, що напередодні публікації Зеленський визнав, що Україна не завжди є головним пріоритетом американського порядку денного, оскільки Вашингтон змушений концентруватися й на інших міжнародних кризах, зокрема навколо Ірану. 

Про це та не лише почуєте в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 5 червня

Гості ефіру:

  • Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Позивний,"Відьмак" командир підрозділу наземних роботизованих комплексів 32-ї окремої механізованої бригади "Сталева";
  • Олексій Кучеренко, народний депутат України, "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010);
  • Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова;
  • Михайло Цимбалюк, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів";
  • Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНБО (2008-2011);
  • Олексій Леонов, народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. 

Новини.LIVE повідомляли про наслідки російської атаки на молокозавод в Київській області. Через атаку загинуло четверо людей, ще кілька шукають під завалами.

Також Нацполіція та інші спецслужби провели серію масштабних обшуків в 16 областях України. Правоохоронці перевіряли статки лікарів ВЛК та виявили незадеклароване майно та елітні автівки загальною сумою понад 200 млн грн.

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13:37 Посадовця Луцького ТЦК викрили на отриманні хабаря

13:32 1 500 гривень на день: як повернути гроші за відпочинок в санаторії

13:09 Перетин кордону з Румунією ускладниться: у ДПСУ повідомили про обмеження

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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