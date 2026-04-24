Трамп готує несподіваний крок щодо Путіна: ефір День.LIVE

Президент США планує запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт лідерів G20, який відбудеться у Маямі. Наразі Росія ще не отримала офіційного запрошення, однак американський лідер дав зрозуміти, що Росія може брати участь у засіданнях G20.

Про це і не тільки говоримо в ефір День.LIVE у п'ятницю, 24 квітня.

Про що ефір День.LIVE

Теми сьогоднішнього ефіру:

  • Трамп готовий запросити Путіна на саміт G20 у Маямі;
  • До зими планують відновити 6 ГВт потужностей, уже є перші результати, — Шмигаль;
  • Зеленський планує відвідати Саудівську Аравію та Азербайджан;
  • РФ обстріляла житлові квартали Одеси: постраждали люди;
  • Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Росія може напасти на НАТО через кілька місяців;
  • Трамп вперше відповів, чи застосує ядерну зброю проти Ірану.

Гості ефіру:

  • кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень" Олексій Буряченко;
  • волонтер Володимир Іванов;
  • політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова;
  • народний депутат України пʼяти скликань ВРУ, 2-й міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко;
  • співробітник ЧАЕС, ліквідатор Сергій Акулін;
  • народний депутат "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент США Дональд Трамп наголосив, що не збирається використовувати ядерну зброю проти Ірану. За його словами, у цьому немає потреби, адже США "вже знищили цю країну звичайним способом".

Також ми писали про те, що НАТО готує масштабну реформу свого розвідувального авіапарку. Альянс має на меті відмовитися від багаторічної залежності від американських технологій. Перевагу хочуть віддати канадсько-шведському консорціуму.

