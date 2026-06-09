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Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

09 червня 2026 р. 13:12

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
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18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

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13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
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18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
Text

18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

Україна та Угорщина погодили 10 із 11 вимог Будапешта, необхідних для просування євроінтеграції. Сторони домовилися відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. Питання представництва національних меншин у Верховній Раді залишилося невирішеним і буде винесене на подальші консультації з міжнародними інституціями.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у вівторок, 9 червня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Саакян — політолог;
  • Вікторія Вдовиченко — співдиректорка програми "Майбутнє України" Центру геополітики, Кембриджський університет;
  • Ярослав Жаліло — доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень;
  • Іван Шевцов — полковник, Начальник пресслужби бригади "Сталевий Кордон";
  • Сергій Соболєв — народний депутат від фракції "Батьківщина", член Комітету з питань правової політики, перший заступник голови Української делегації в ПАРЄ;
  • Андрій Беседін — начальник Куп'янської міської військової адміністрації.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Cьогодні експерти та гості ефіру обговорюватимуть наступні теми:

  • ППО та антибалістика: Зеленський зустрівся з прем'єром Фінляндії;
  • ЄС дозволив зупиняти судна тіньового флоту РФ силою: що це змінює;
  • удари по Харкову та Чугуєву: багато постраждалих, серед жертв — вагітна;
  • Київ та Будапешт за крок до компромісу щодо ЄС, спірним лишилося одне питання;
  • паливний колапс у Криму та сусідніх регіонах РФ: удари ЗСУ паралізують російську логістику.

Новини.LIVE інформували, що Україна наближається до старту переговорів про вступ до ЄС, отримуючи підтримку від ключових європейських країн. Кіпр, який головує в Раді Євросоюзу, розпочав технічну підготовку до відкриття першого переговорного кластера. Водночас Угорщина погодилася зняти багатомісячне вето після досягнення компромісів щодо прав національних меншин.

Новини.LIVE писали, що на початку червня 2026 року Володимир Зеленський заявив про певний прогрес у переговорах між Україною та Європейським Союзом щодо вступу. За його словами, Київ також очікує запуску фінансування з погодженого європейського пакета вже влітку. Україна продовжує активну роботу з партнерами для пришвидшення євроінтеграційного процесу та отримання підтримки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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