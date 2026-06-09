Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Європейські партнери наступного тижня обговорять пропозиції Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо можливих переговорів з Росією. Спершу це питання розглянуть у форматі G7, а потім — на саміті ЄС. Уряд Німеччини заявив, що результати зустрічі лідерів чотирьох країн незабаром представлять іншим європейським союзникам.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 9 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";

Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;

Віктор Довгань — радник польської компанії Budimex;

Євген Роженюк — підполковник, помічник командира загону — начальник пресслужби бригади "Помста";

Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;

Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;

Микола Голомша — ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист

Дмитро Леонтіюк — заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області;

Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками команди Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбулися на початку тижня та стали черговим кроком у діалозі між Києвом і Вашингтоном. Наразі деталі розмови та можливі домовленості офіційно не розголошуються.

Новини.LIVE також писали, що 7 червня 2026 року лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися з Володимиром Зеленським і підтвердили повну підтримку України. Сторони обговорили подальші кроки переговорів і підходи до досягнення миру. Окремо було окреслено умови для справедливого та довготривалого врегулювання у координації з Україною, ЄС та США.