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Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

09 червня 2026 р. 08:00

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
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18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

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13:00 Рубіо похвалив міць та вправність ЗСУ на фронті: ефір День.LIVE

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08:00 Україна готова до прямих переговорів з Путіним: ефір Ранок.LIVE

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
Text

18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

Європейські партнери наступного тижня обговорять пропозиції Німеччини, Франції, Великої Британії та України щодо можливих переговорів з Росією. Спершу це питання розглянуть у форматі G7, а потім — на саміті ЄС. Уряд Німеччини заявив, що результати зустрічі лідерів чотирьох країн незабаром представлять іншим європейським союзникам.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 9 червня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олег Лісний — політолог, віцепрезидент АЦ "Політика";
  • Дмитро Громаков — соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії;
  • Віктор Довгань — радник польської компанії Budimex;
  • Євген Роженюк — підполковник, помічник командира загону — начальник пресслужби бригади "Помста";
  • Юрій Камельчук — народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи;
  • Вʼячеслав Ліхачов — фахівець зі сходознавства, експерт Центру громадянських свобод;
  • Микола Голомша — ексзаступник генерального прокурора України, заслужений юрист 
  • Дмитро Леонтіюк — заступник начальника служби відновлення і розвитку інфраструктури у Рівненській області;
  • Василь Фурман — доктор економічних наук, член ради НБУ.

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками команди Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Переговори відбулися на початку тижня та стали черговим кроком у діалозі між Києвом і Вашингтоном. Наразі деталі розмови та можливі домовленості офіційно не розголошуються.

Новини.LIVE також писали, що 7 червня 2026 року лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися з Володимиром Зеленським і підтвердили повну підтримку України. Сторони обговорили подальші кроки переговорів і підходи до досягнення миру. Окремо було окреслено умови для справедливого та довготривалого врегулювання у координації з Україною, ЄС та США.

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07:27 Чотири роки без "Сенеки": Україна згадує загиблого героя Романа Ратушного

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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