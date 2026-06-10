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Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

10 червня 2026 р. 08:00

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
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18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

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13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

Text

08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

Text

08:00 Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

9 червня 2026
Text

18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
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18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

На спільній зустрічі з лідерами країн Балтії та Північної Європи Володимир Зеленський анонсував масовані удари по території Росії. Він зазначив, що щоденно росіяни атакують Україну, застосовуючи приблизно 650 безпілотників та від 35 до 100 ракет. Українська армія наразі здатна застосовувати у відповідь 300–350 аналогічних засобів ураження. Проте Сили оборони прагнуть збільшити цю кількість удвічі для повноцінного паритету. Президент констатував, що за умови 600 українських пусків Росія повною мірою відчує війну вдома.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 10 червня

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна"; 
  • Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури; 
  • Ігор, позивний "Пиць" командир розрахунку БПЛА, 3 ОШБр; 
  • Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України"; 
  • Руслан Рохов, політтехнолог; 
  • Юлія Гришина, народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;
  • Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього; 
  • Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати; 
  • Агія Загребельська, директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки України; 
  • Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Новини.LIVE раніше писали, що Українські Сили оборони провели масштабну спецоперацію, атакувавши низку стратегічних об'єктів армії РФ у тилу та на окупованих землях. Захисники успішно підірвали великий склад із боєприпасами у Бєлгородській області. Також військові ліквідували кілька важливих пунктів управління та баз, де базувалися оператори безпілотників. Крім цього, суттєвого удару було завдано по логістиці ворога в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Там унаслідок атаки повністю вигоріли резервуари, що призвело до колосальних втрат пального для окупантів.

Також колишній старший співробітник ЦРУ США Ґленн Корн оцінив удари України по військових та нафтових об'єктах у Росії. Він детально розкрив позитивні наслідки цих атак для Сил оборони та підриву економіки агресора. Також ексрозвідник проаналізував поточну ситуацію на фронті російсько-української війни. Американський фахівець назвав конкретні умови, за яких Росія може зазнати повної поразки

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08:45 4500 грн на людину: в Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги

08:34 Ексчиновник ЦРУ оцінив ефективність атак ЗСУ на нафтову галузь РФ

08:25 Кредитор вимагає гроші: чи повинні спадкоємці "закривати" борги родича

08:00 ФОПи ризикують втратити стаж: що варто перевірити заздалегідь

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:50 У Чебоксарах вдарили ракетою по оборонному заводу "ВНИИР-Прогресс"

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