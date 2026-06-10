Україна оголосила посилення атак по Росії: ефір Ранок.LIVE

На спільній зустрічі з лідерами країн Балтії та Північної Європи Володимир Зеленський анонсував масовані удари по території Росії. Він зазначив, що щоденно росіяни атакують Україну, застосовуючи приблизно 650 безпілотників та від 35 до 100 ракет. Українська армія наразі здатна застосовувати у відповідь 300–350 аналогічних засобів ураження. Проте Сили оборони прагнуть збільшити цю кількість удвічі для повноцінного паритету. Президент констатував, що за умови 600 українських пусків Росія повною мірою відчує війну вдома.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 10 червня

Гості сьогоднішнього ефіру:

Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна";

Оксана Савчук, народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Ігор, позивний "Пиць" командир розрахунку БПЛА, 3 ОШБр;

Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України";

Руслан Рохов, політтехнолог;

Юлія Гришина, народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій;

Станіслав Ігнатьєв, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього;

Михайло Непран перший віце-президент торгово-промислової палати;

Агія Загребельська, директорка з питань партнерств та співробітництва Ради економічної безпеки України;

Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник.

Новини.LIVE раніше писали, що Українські Сили оборони провели масштабну спецоперацію, атакувавши низку стратегічних об'єктів армії РФ у тилу та на окупованих землях. Захисники успішно підірвали великий склад із боєприпасами у Бєлгородській області. Також військові ліквідували кілька важливих пунктів управління та баз, де базувалися оператори безпілотників. Крім цього, суттєвого удару було завдано по логістиці ворога в порту тимчасово окупованого Маріуполя. Там унаслідок атаки повністю вигоріли резервуари, що призвело до колосальних втрат пального для окупантів.

Також колишній старший співробітник ЦРУ США Ґленн Корн оцінив удари України по військових та нафтових об'єктах у Росії. Він детально розкрив позитивні наслідки цих атак для Сил оборони та підриву економіки агресора. Також ексрозвідник проаналізував поточну ситуацію на фронті російсько-української війни. Американський фахівець назвав конкретні умови, за яких Росія може зазнати повної поразки