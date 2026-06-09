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Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

09 червня 2026 р. 18:26

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18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

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13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

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08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
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18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

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13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський обговорить з лідерами ЄС ППО для України: ефір Ранок.LIVE

5 червня 2026
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18:06 Макрон скликає союзників України для історичного рішення: ефір Вечір.LIVE

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13:17 Трамп, і Путін відповіли на лист Зеленського: ефір День.LIVE

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08:00 Зеленський вперше написав листа Путіну: ефір Ранок.LIVE

4 червня 2026
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18:12 Україна формує четвертий ешелон ППО: ефір Вечір.LIVE

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18:26 Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Україна майже домовилася з Угорщиною щодо вступу в ЄС: ефір День.LIVE

Text

08:00 Лідери ЄС готуються до можливих переговорів з РФ: ефір Ранок.LIVE

8 червня 2026
Text

18:07 Від США може з'явитися новий переговорник: ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Україна та ЄС окреслили умови майбутнього миру: ефір День.LIVE

Президент Естонії Алар Каріс заявив про можливу появу "вікна можливостей" цього літа для активізації дипломатії щодо закінчення російсько-української війни. Про це політик сказав під час пресконференції зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

Про це та не тільки дивіться в прямому етері Вечір.LIVE.

Гості ефіру: 

  • Гленн Корн, колишній старший співробітник Центрального розвідувального управління США 
  • Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу 
  • Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 
  • Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку 
  • Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики 
  • Михайло Якубович, сходознавець 

Новини.LIVE повідомляли, що Алар Каріс висловився і щодо масованих атак Росії на Україну. За його словами, ці удари є проявом відчаю. Також естонський президент закликав посилити тиск на РФ як винуватицю війни через нові санкції та продовження дії чинних обмежень.

Крім того, Каріс зробив заяву щодо вступу України до Європейського Союзу. Він переконаний, що переговорні кластери про членство треба відкрити вже цього літа, а процес не має затягуватися без об'єктивних причин.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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