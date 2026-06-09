Вікно можливостей для переговорів щодо закінчення війни: ефір Вечір.LIVE

Президент Естонії Алар Каріс заявив про можливу появу "вікна можливостей" цього літа для активізації дипломатії щодо закінчення російсько-української війни. Про це політик сказав під час пресконференції зі своїм колегою Володимиром Зеленським.

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Гості ефіру:

Гленн Корн, колишній старший співробітник Центрального розвідувального управління США

Олег Пендзин, виконавчий директор експерт економічного дискусійного клубу

Олена Шуляк, голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Богдан Долінце, експерт з питань авіаційного ринку

Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики

Михайло Якубович, сходознавець

Новини.LIVE повідомляли, що Алар Каріс висловився і щодо масованих атак Росії на Україну. За його словами, ці удари є проявом відчаю. Також естонський президент закликав посилити тиск на РФ як винуватицю війни через нові санкції та продовження дії чинних обмежень.

Крім того, Каріс зробив заяву щодо вступу України до Європейського Союзу. Він переконаний, що переговорні кластери про членство треба відкрити вже цього літа, а процес не має затягуватися без об'єктивних причин.