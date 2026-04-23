КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес

Принц Гаррі з несподіваним візитом у Києві: ефір День.LIVE

23 квітня 2026 р. 13:00

13:00 Принц Гаррі з несподіваним візитом у Києві: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський попередив про брак ракет до ППО через удари РФ: Ранок.LIVE

20:30 Новий етап війни в Україні та Близькому Сході: Ауслендер в ефірі Вечір.LIVE

19:00 Теракт у Києві та відновлення після атак РФ: ефір Київський час

18:00 Трамп попросив допомоги в України після атак Ірану: ефір Вечір.LIVE

13:15 Сибіга зробив неочікувану заяву щодо вступу до ЄС: День.LIVE

08:00 Зеленський затвердив нові військові операції проти РФ: Ранок.LIVE

21 квітня 2026
18:00 Рішення суду по поліцейських, що втекли після теракту: ефір Вечір.LIVE

16:27 Суд над поліцейськими Києва, які втекли під час теракту: прямий ефір

13:00 Ексголова патрульної поліції отримав нову посаду: ефір День.LIVE

У четвер, 23 квітня, до Києва з неоголошеним візитом прибув принц Гаррі. Герцог Сассекський заявив, що прибув до України, аби нагадати світу про проблеми, з якими стикнулися українці та підтримали наш народ.

Про це і не тільки говоримо в ефірі День.LIVE у четвер, 23 квітня.

Про що ефір День.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат "Слуга Народу", голова робочої групи з питань житла ТСК ВРУ з захисту ВПО, співзасновник ГО "ВПО України" Максим Ткаченко;
  • народний депутат "Європейська Солідарність", Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • військовий аналітик Денис Попович;
  • народна депутатка "Слуга Народу", членкиня Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики Ірина Борзова;
  • історик, експерт із відносин Ізраїль–Україна Шимон Бріман;
  • політолог, експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна" Ігор Попов;
  • народна депутатка України, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП Вікторія Гриб.

Теми сьогоднішнього ефіру:

  • Словаччина знову почала отримувати російську нафту по "Дружбі"
  • Принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом
  • Глава військово-морських сил (ВМС) США Джон Фелан пішов у відставку. Ймовірно, причиною тому став конфлікт із Пентагоном через його зв'язки з президентом США Дональдом Трампом;
  • Понад 80% українців за ЄС: Зеленський попередив про ризики пауз;
  • У Львові повідомляють про стрілянину: поліція затримує ймовірного стрільця, — ЗМІ.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський зробив заяву стосовно розміщення іноземних військ на лінії зіткнення. За його словами, без цього стримати Путіна буде складно. Крім того, він закликав світових лідерів посилити тиск на Москву.

Також ми писали про те, що Зеленський заявив про бажання українців мати повноцінне членство ЄС. Він наголосив, що понад 80% громадян нашої країни прагнуть вступу до Євросоюзу. Затягування цього процесу лише грає на руку Росії.

