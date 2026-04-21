Гостями ефіру Вечір.LIVE стали експерт з геоекономіки Олег Саркціц, економічний експерт Юрій Гаврилечко, адвокат Олег Мицик, кандидат політичних наук Олексій Якубін, представник "Української асоціації власників зброї" Вініамін Тимошенко та нардеп Олексій Гончаренко.

Гості ефіру обговорять, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив начальника одеського ТЦК після скандалу зі стріляниною та вимаганням хабаря.

У Збройних Силах вже розпочато службове розслідування — його ініціювали після того, як Управління внутрішньої безпеки СБУ затримало військовослужбовців груп оповіщення Пересипського ТЦК.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на СБУ, в Одесі викрили організовану групу, до якої входили працівники ТЦК. За даними слідства, вони вимагали гроші у громадян, застосовуючи силу та погрози.

Крім того, керівників обласного та районного центрів усунули від роботи. У ЗСУ заявили, що порушення закону не залишаться без реакції.