Трамп попросив допомоги в України після атак Ірану: ефір Вечір.LIVE

Американські військові розгорнули українську систему протидії безпілотникам на одній із ключових авіабаз у Саудівській Аравії після атак з боку Ірану. Українські фахівці прибули туди, щоб навчити американських військових користуватися цією системою. Вона активно використовується в Україні під час повномасштабної війни та показує свою ефективність у бойових умовах.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив, що укладення угоди з Іраном може стати неможливим. Він пояснив це тим, що Іран прагне відновити роботу Ормузької протоки, яка має велике значення для експорту нафти. За словами Трампа, поточні дії США щодо іранських портів ускладнюють досягнення мирної домовленості.

Новини.LIVE також писали, що 19 квітня глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що Іран обстрілює судна в Ормузькій протоці та порушує домовленості. У відповідь він пригрозив жорсткими ударами по інфраструктурі Тегерана, зокрема по електростанціях і мостах. Трамп також закликав Іран погодитися на мирну угоду.