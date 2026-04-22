Теракт у Києві та відновлення після атак РФ: ефір Київський час

Сьогодні для Києва нагальними питаннями є — теракт у столиці, повна хронологія подій хвилина за хвилиною від перших сигналів до наслідків. А також причини, можливі провали в реагуванні та чи можна було запобігти трагедії. Як це стало можливим і які помилки були допущені — обговорять експерти у новому випуску програми "Київський час". Окремо також розглянуть план стійкості столиці — чи справді він працює та які слабкі місця залишаються.

Подивитися ефір "Київський час" можна на YouTube-каналі Новини.LIVE у середу о 19:00.

Теми ефіру "Київський час"

Серед ключових тем, що обговорюватимуться під час ефіру "Київський час":

Хронологія теракту у Києві: що відбувалося хвилина за хвилиною;

Відновлення після обстрілів: що зроблено за рік;

План стійкості столиці: чому темпи залишаються повільними.

Гості ефіру "Київський час"

Обговорювати важливі події й теми в ефірі "Київський час" будуть:

Алла Шлапак — депутатка Київської міської ради від фракції "Батьківщина";

Кирило Фесик — голова Оболонської РДА;

Володимир Мартиненко — адвокат, радник міністра МВС (2015–2021 роки);

Дмитро Калько — член Громадської ради при КМДА, адвокат, правозахисник;

Денис Ярославський — офіцер командування штурмових військ ЗСУ.

Новини.LIVE інформували, що у справі про стрілянину в Голосіївському районі Києва за двох патрульних, яких підозрюють у службовій недбалості, внесли заставу. Йдеться про Михайла Дробницького та Анну Дудіну, які, за даними слідства, залишили місце події під час нападу. Раніше суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Новини.LIVE писали, що глава МВС Ігор Клименко розповів, що стрілянині в Києві 18 квітня передував побутовий конфлікт між сусідами. За його словами, спершу чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї біля під’їзду, після чого повернувся до квартири, взяв карабін і підпалив помешкання.