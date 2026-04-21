Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

21 квітня 2026 р. 08:00

08:00 Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

18:00 Україна працює над створенням власної системи ППО: ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія скоїла замах дроном на радника Федорова: ефір День.LIVE

08:00 Зеленський попередив про масштабний наступ РФ: ефір Ранок.LIVE

18:07 РФ планує масовано атакувати Україну 7 разів на місяць: етер Вечір.LIVE

13:25 США затримують постачання зброї: ефір День.LIVE

08:00 Трамп відреагував на масований удар по Україні: ефір Ранок.LIVE

20:00 Що з цінами в країні та допомогою від ЄС: "Світ на зламі" з Олексієм Кущем

18:08 Буданов анонсував новий обмін полоненими з РФ: етер Вечір.LIVE

17:04 Зеленський виступає у Нідерландах: пряма трансляція промови

Під час теракту в Києві двоє поліцейських не зробили нічого, щоб нейтралізувати стрільця. Правоохоронці, які прибули на виклик, просто втекли з місця події після перших пострілів, залишивши без захисту й допомоги беззбройних цивільних, зокрема дитину, яка була змушена рятуватися самотужки. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до цивільної зброї і анонсував підготовку законопроєкту. 

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 21 квітня. 

Головні теми ефіру

  • У ЗСУ спростували повідомлення про нібито загрозу напів оточення Сум з півночі та сходу;
  • На виборах у Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева;
  • Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях — як на технічному, так і на рівні лідерів;
  • Сибіга: Ми звернулися до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа;
  • В Україні немає повноцінної системи експертизи для осіб, які отримують дозвіл на зброю, — процедура зводиться до формальної довідки, — експерт-криміналіст Юрій Ірхін;
  • Україна домовилася про 10-річні угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром — ще 11 країн Близького Сходу зацікавлені у співпраці, — Зеленський;
  • ПДВ для ФОП не буде: Свириденко погодила з МВФ скасування цієї вимоги.

Гості ефіру

  • Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан;
  • Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;
  • Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;
  • Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 рр.;
  • Ростислав Коробка — віце-президент торгово-промислової палати;
  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Данило Шингельський — військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим";
  • Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;
  • Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;
  • Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014).

Як повідомляли Новини.LIVE, двоє поліцейських отримали підозру за дії під час теракту у Києві. Вони втекли з місця події і не рятували людей, коли почули постріли. Через бездіяльність поліцейських кількість жертв зросла. 

Водночас у Верховній Раді хочуть відставки очільника МВС Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського після теракту в Києві. Нардепка Юлія Яцик заявила, що потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи.

07:57 Українців депортують зі США та ЄС: нардеп заявив, що випадки частішають

07:42 У 100 разів гірше за радянсько-фінську війну: в ООН порівняли втрати Росії

07:26 Росія вдарила по центру Харкова: дрон влучив в адмінбудівлю

07:15 Історичний день: як Зеленський переміг на виборах сім років тому

07:01 Перекази у ПриватБанку: як отримати кешбек до 35 000 грн

06:39 Пенсія постраждалих від аварії на ЧАЕС: вимоги до стажу та розмір виплат

06:30 Незаконний розшук ТЦК: потрібна заява з посиланням на ст. 247 КУпАП

06:30 Небезпечне повідомлення в "Резерв+": юрист закликав перевірити застосунок

