Втеча правоохоронців з місця теракту у Києві: ефір Ранок.LIVE

Під час теракту в Києві двоє поліцейських не зробили нічого, щоб нейтралізувати стрільця. Правоохоронці, які прибули на виклик, просто втекли з місця події після перших пострілів, залишивши без захисту й допомоги беззбройних цивільних, зокрема дитину, яка була змушена рятуватися самотужки. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до цивільної зброї і анонсував підготовку законопроєкту.

Головні теми ефіру

У ЗСУ спростували повідомлення про нібито загрозу напів оточення Сум з півночі та сходу;

На виборах у Болгарії перемогла партія проросійського експрезидента Радева;

Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях — як на технічному, так і на рівні лідерів;

Сибіга: Ми звернулися до Туреччини щодо організації зустрічі Зеленського та Путіна, з можливою участю Ердогана і Трампа;

В Україні немає повноцінної системи експертизи для осіб, які отримують дозвіл на зброю, — процедура зводиться до формальної довідки, — експерт-криміналіст Юрій Ірхін;

Україна домовилася про 10-річні угоди з Саудівською Аравією, ОАЕ та Катаром — ще 11 країн Близького Сходу зацікавлені у співпраці, — Зеленський;

ПДВ для ФОП не буде: Свириденко погодила з МВФ скасування цієї вимоги.

Гості ефіру

Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан;

Андрій Демченко — речник Державної прикордонної служби України;

Павло Гай-Нижник — доктор історичних наук, політолог;

Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції 2014-2016 рр.;

Ростислав Коробка — віце-президент торгово-промислової палати;

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Данило Шингельський — військовий менеджер проєкту "Дронопад" та фонду "Повернись живим";

Ігор Когут — політолог, директор Українського парламентського інституту;

Віктор Гальчинський — член правління ГО "Лінія 102.Юа", фінансовий аналітик;

Юрій Продан — міністр палива та енергетики (2007-2010), міністр Енергетики України та вугільної промисловості (2014).

Як повідомляли Новини.LIVE, двоє поліцейських отримали підозру за дії під час теракту у Києві. Вони втекли з місця події і не рятували людей, коли почули постріли. Через бездіяльність поліцейських кількість жертв зросла.

Водночас у Верховній Раді хочуть відставки очільника МВС Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського після теракту в Києві. Нардепка Юлія Яцик заявила, що потрібне повне перезавантаження правоохоронної системи.