Зеленський виступає у Нідерландах — пряма трансляція промови

Президент України Володимир Зеленський виступає у Нідерландах в четвер, 16 квітня. Цього дня глава держави перебуває в країні з офіційним візитом, де його та народ України нагородили премією "Чотири свободи".

Виступ Зеленського в Нідерландах 16 квітня

Український президент бере участь у пресконференції разом із прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Мідделбурзі. Виступ Зеленського відбувається після церемонії вручення почесної відзнаки "Чотири свободи" президенту та народу України за відданість свободі та демократії.

Як повідомляли Новини.LIVE, цю нагороду присвоює Інститут Рузвельта тим, хто відданий принципам 32-го президента Сполучених Штатів Америки Франкліна Рузвельта.

Також Новини.LIVE повідомляли про нещодавні візити Зеленського до Німеччини, Італії та Норвегії, де глава держави мав низку зустрічей із представниками країн та підписав важливі оборонні угоди.