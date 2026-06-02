Понад 100 поранених і багато загиблих від ударів РФ: ефір Вечір.LIVE

Внаслідок масованого комбінованого удару, якого російські війська завдали по Україні у ніч проти 2 червня, загинула 21 особа, а понад сто мирних жителів дістали поранення різного ступеня важкості. Найбільш руйнівних наслідків зазнали Київ та Дніпро, де зафіксовано масштабні руйнування житлового фонду. Зокрема, у столиці жертвами атаки стали шестеро людей, а за медичною допомогою звернулися 79 жителів, серед яких осколкові поранення отримала трирічна дитина. Водночас один із найпотужніших ударів припав на Дніпро: там через знищення багатоквартирних будинків загинули 15 цивільних осіб, включно з дитиною, а ще сорок мешканців міста постраждали.

Максим Розумний, доктор політичних наук

Павло Розенко, віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики

Ярослав Жаліло, доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегіжних досліджень

Юлія Гришина, народний депутат "Слуга Народу", голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій

Олег Саакян, політолог

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у Дніпрі уже завершились пошуково-рятувальні роботи на руїнах будинку, куди влучила російска балістична ракета. Проте, лише впродовж 2 червня станом на 17:50 уже відомо про ще три атаки на цивільний сектор міста. Влада Дніпра організувала виплати для постраждалих дніпрян. Залежно від квадратури зруйнованого житла їм виплачуватимуть компенсаційні суми для оренди житла.