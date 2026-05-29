Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

29 травня 2026 р. 13:26

НАТО різко засудило дії Росії після інциденту з російським дроном, який залетів на територію Румунії. В Альянсі назвали такі дії безвідповідальними та такими, що становлять загрозу безпеці країн-членів. НАТО також заявило про намір посилювати захист від усіх повітряних загроз, зокрема від безпілотників.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 29 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Сергій Козир — нардеп від фракції "Слуга народу";
  • Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;
  • Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";
  • Олексій Леонов — нардеп від фракції "Слуга народу".

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні гості та експерти ефіру обговорюватимуть наступні теми:

  • ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії після удару по території Румунії;
  • РФ атакує Україну модернізованими "Шахедами" з РЕБ-системами;
  • Стефанішина: Зеленський закликав США посилити підтримку України;
  • Зеленський: Україна хоче відкрити перший кластер переговорів із ЄС уже найближчими тижнями;
  • Податки на посилки та OLX в Україні неминучі через вимоги ЄС;
  • Генштаб: Сили оборони вразили РЛС та пункти управління Росії.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на інцидент із падінням російського безпілотника в румунському місті Галац. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Москва вкотре перетнула межу у війні та пообіцяла посилення безпеки на східному кордоні ЄС.

Новини.LIVE також повідомляли, що Румунія різко відреагувала на падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац. Президент Нікушор Дан скликав термінове засідання оборонної ради та назвав інцидент найсерйознішим від початку війни в Україні. У Бухаресті пообіцяли пропорційну відповідь і заявили, що не дозволять загрожувати життю громадян.

