Реакція НАТО на влучання російського дрона в Румунії: День.LIVE

НАТО різко засудило дії Росії після інциденту з російським дроном, який залетів на територію Румунії. В Альянсі назвали такі дії безвідповідальними та такими, що становлять загрозу безпеці країн-членів. НАТО також заявило про намір посилювати захист від усіх повітряних загроз, зокрема від безпілотників.

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень;

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Сергій Козир — нардеп від фракції "Слуга народу";

Ігор Чаленко — політолог, голова Центру аналізу та стратегій;

Олександр Юрченко — народний депутат України, депутатська група "Відновлення України";

Олексій Леонов — нардеп від фракції "Слуга народу".

ЄС готує 21-й пакет санкцій проти Росії після удару по території Румунії;

РФ атакує Україну модернізованими "Шахедами" з РЕБ-системами;

Стефанішина: Зеленський закликав США посилити підтримку України;

Зеленський: Україна хоче відкрити перший кластер переговорів із ЄС уже найближчими тижнями;

Податки на посилки та OLX в Україні неминучі через вимоги ЄС;

Генштаб: Сили оборони вразили РЛС та пункти управління Росії.

Новини.LIVE інформували, що Європейський Союз готує 21-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на інцидент із падінням російського безпілотника в румунському місті Галац. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Москва вкотре перетнула межу у війні та пообіцяла посилення безпеки на східному кордоні ЄС.

Новини.LIVE також повідомляли, що Румунія різко відреагувала на падіння російського дрона на житловий будинок у місті Галац. Президент Нікушор Дан скликав термінове засідання оборонної ради та назвав інцидент найсерйознішим від початку війни в Україні. У Бухаресті пообіцяли пропорційну відповідь і заявили, що не дозволять загрожувати життю громадян.