Україна визначила цілі для ударів по Білорусі: ефір Ранок.LIVE

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що україські військові вже визначили перші 500 цілей на території Білорусі, якщо країна вступить у війну. За його словами, той, хто лише погрожує, не завжди здатен діяти, тоді як хижий птах поводиться інакше.

Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичого проектування "Діалог",

Іван Крулько — народний депутат, "Батьківщина", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету,

Ігор Романенко — генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України",

Позивний "Дісней" — заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр,

Віталій Кулик — футуролог,

Олексій Гарань — політолог, професор Києво-Могилянської академії, наук, радник Фонду "Демініціативи",

Вячеслав Потапенко — заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень,

Станіслав Желіховський — кандидат політичних наук, експерт з міжнародних відносин,

Андрій Закревський — заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України.

Як писали Новини.LIVE, 16 травня Сергій Наєв повідомляв, що військові не фіксують ознак критичного загострення ситуації на напрямку з боку Білорусі. Однак Сили оборони продовжують укріплювати позиції та контролювати потенційно небезпечні ділянки.

Водночас Андрій Сибіга сказав, що Білорусь залишається джерелом загрози для України. За його словами, Київ має право на самозахист відповідно до міжнародного права.