Режисер з РФ зробив заяву про Україну зі сцени кінофестивалю в Каннах
Режисер з РФ зробив заяву про Україну зі сцени кінофестивалю в Каннах

26 травня 2026 р. 14:59

У французьких Канн а х   за вершив ся  79-й міжнародний кінофестиваль, на якому російський режисер Андрій Звягінцев отримав гран-прі за стрічку "Мінотавр". У своїй промові під час нагородження він російською мовою звернувся до Володимира Путіна та засудив війну в Україні.

Про це повідомляє головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік з місця події. 

Російський режисер в Каннах зробив заяву про війну

Каннський фестиваль тривав з 12 по 23 травня. Гран-прі, а це друга за важливістю премія конкурсу, отримав російський режисер Андрій Звягінцев. Він давно не живе в Росії та засуджує війну. На пресконференції він заявив, що йому соромно за свою країну. 

"Мені дуже гірко, сумно та страшно усвідомлювати, що робить моя країна в Україні. Сказати, що мені соромно — це все, що я можу сказати. Я не можу цього скасувати, не можу на це вплинути. Ви саме прекрасно знаєте, що це неможливо зробити. Якщо такі інституції як ООН нічого не можуть зробити, значить наш світ влаштований якось неправильно", — сказав Звягінцев.

Зазначимо, Україна була представлена на цьому кінофесті зі стрічкою режисера литовського походження. Також працював український павільйон, а оскароносний український режисер Мстислав Чернов очолив журі у документальному підрозділі. 

Як писали Новини.LIVE, минулого року на Каннському фестивалі представили український фільм про війну "Мілітантропос". Стрічка потрапила до престижної програми "Двотижневик режисерів". 

Також ми повідомляли, який фільм отримав один із найвищих рейтингів в історії кіно. Вже багато років серед них впевнено стоїть "Втеча з Шоушенка".

16:05 Рада провалила закон про оподаткування посилок з-за кордону

15:59 У Харкові більша частина палива подешевшала: ціни сьогодні

15:46 Чорний ринок лихоманить: на скільки підскочив курс долара

15:25 Мобілізований захворів у НЦ: рапорт можна подати через "Армія+"

15:21 У Вінниці через вибух тренувальної гранати постраждали школярі

15:17 На мера П'ятихаток скоїли замах: нападника шукає поліція

15:11 Клименко: долю зниклих після атаки на Київ встановлять за ДНК

15:05 В Україні хочуть продати гранітний кар'єр: яка ціна і де розташований

15:04 Зеленський: ППО — це пріоритет номер один у співпраці з партнерами

