ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

22 травня 2026 р. 13:00

13:00 ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

08:08 Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

18:07 СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

08:00 Сі Цзіньпін та Путін говорили про Україну: ефір Ранок.LIVE

19:47 Чому Кличко хоче підняти проїзд до 30 грн: ефір Київський час

18:07 Росія готує наступ на півночі України: ефір Вечір.LIVE

13:07 РФ перетворює дрони на радіоактивну зброю: ефір День.LIVE

08:00 Удари ЗСУ по Росії триватимуть: ефір Ранок.LIVE

18:24 Штрафи за російську мову можуть зрости у 10 разів: ефір Вечір.LIVE

13:00 ЗСУ повернули 400 кв. км після блокування Starlink у РФ: ефір День.LIVE

08:08 Україна посилює кордон через загрозу з півночі: ефір Ранок.LIVE

18:07 СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

13:00 Росія розмістила ядерну зброю в Білорусі: ефір День.LIVE

08:00 Сі Цзіньпін та Путін говорили про Україну: ефір Ранок.LIVE

Українські військові повернули під контроль близько 400 квадратних кілометрів території після деактивації тисяч терміналів Starlink, які використовували російські війська. Про це повідомили у звіті Розвідувального управління Міністерства оборони США. У документі зазначається, що відключення систем суттєво ускладнило координацію дій російських підрозділів на фронті.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 22 травня.

Гості ефіру День.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";
  • Микола Ільчук — експерт Кампанії "За безпечні дороги";
  • Денис Попович — військовий аналітик;
  • Єгор Чернєв — голова делегації Верховної Ради в Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки;
  • Денис Марчук — заступник голови Всеукраїнської аграрної ради;
  • Олексій Леонов — народний депутат від фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Про що говоритимуть в ефірі День.LIVE

Сьогодні експерти та гості обговорюватимуть наступні теми в ефірі:

  • Вперше від початку війни: українці масово повертаються додому з ЄС;
  • Експосолка Брінк: Трамп поставив під загрозу життя дипломатів США;
  • Мецола закликала ЄС негайно відкрити переговорні кластери для України;
  • Буданов: РФ намагається знищити українську ідентичність в окупації;
  • Зеленський про безпеку півночі: посилюємо ППО та оборонні рубежі;
  • РФ вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі: є поранені;
  • В Україну повернули останки Андрія Мельника та його дружини.

Новини.LIVE інформували, що Михайло Федоров заявляв, що Україна продовжить посилювати технологічний тиск на Росію після обмеження доступу окупантів до Starlink. За його словами, відключення супутникового зв’язку суттєво ускладнило координацію російських військ на фронті. Федоров також наголосив, що Україна й надалі розвиватиме власні цифрові та технологічні можливості у війні проти РФ.

Новини.LIVE також повідомляли, що за даними СБУ, російські спецслужби прагнули відновити доступ до Starlink після масового блокування терміналів на фронті. Для цього окупанти намагалися вербувати українців і пропонували гроші за незаконну реєстрацію обладнання.

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

