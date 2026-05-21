СБУ знищила штаб ФСБ та комлпекс "Панцир-С1": ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Вечір.LIVE стали економіст Олексій Кущ, директор Центру фольклору та етнографії Володимир Щибря, адвокат Тетяна Козаченко, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, політтехнолог Олег Постернак та футуролог Віталій Кулик.

Гості ефіру обговорять, що бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України уразили штаб спецпризначенців ФСБ, а також знищили зенітний комплекс "Панцир-С1" на окупованих територіях.

Вказано, що штаб ФСБ був розташований у селі Генічеська Гірка на окупованих територіях Херсонської області. На записі зафіксована низка ударів дронів по цьому штабу та масштабні вибухи.

"Росіяни повинні відчувати, що цю свою війну вони мають завершувати. Українські санкції середньої та дальньої дистанцій продовжать працювати", — заявив український лідер Володимир Зеленський.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на главу держави, нещодавно воїни Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій уразили в Росії Сизранський нафтопереробний завод, який знаходиться за 800 км від кордону України.

Раніше Зеленський повідомив, що протягом останніх місяців Росія втратила приблизно 10% своїх нафтопереробних потужностей. Він наголосив, що серйозним ударом для Кремля стали вимушені зупинки нафтових свердловин, спричинені тиском з боку України та санкціями міжнародних партнерів.