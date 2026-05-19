Головна arrow Відео arrow Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE arrow
Зеленський готує нові кадрові рішення у владі: ефір Ранок.LIVE

19 травня 2026 р. 08:00

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів нараду, де ключовою темою стали кадрові питання. Глава держави зазначив, що наразі потрібно активніше працювати над внутрішньою політикою в державі. Також, за його словами, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. "Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати", – сказав президент.

Про це та не лише почуєте в ефірі Ранок.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE 19 травня

Гості ефіру:

  • Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" 
  • Денис Бобков, начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант 
  • Дмитро Плетенчук, речник Військово-Морських Сил ЗС України 
  • Сергій Євтушок, народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики 
  • Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини 
  • Кирило Сазонов, військовослужбовець ЗСУ, доброволець спецпідрозділу "Грім", політолог 
  • Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова 
  • Світлана Гриценко, керівниця проєктів RECOVERY та ПОВЕРНЕННЯ 
  • Євген Оропай "Скіф", капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ 
  • Володимир Пузирко, дипломат, юрист-міжнародник 

Як писав раніше Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський прокоментував, як Росія призупинила видобуток нафти через українські удари по НПЗ. За даними глави держави, РФ уже коротила на 10% роботу свердловин.

Тим часом в США дозволили купувати російську нафту. Відповідне пом'якшення санкцій діятиме щонайменше 30 днів.

