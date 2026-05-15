В Україну повернулися 205 полонених воїнів ЗСУ: ефір День.LIVE

Україна повернула з російського полону 205 захисників у межах першого етапу великого обміну 1000 на 1000. Серед звільнених — оборонці Маріуполя та Азовсталі, а також військові, які захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках і на ЧАЕС.

Перші кадри зустрічі, емоції рідних та головні деталі масштабного обміну — у випуску День.LIVE.

Теми ефіру

після атаки дронів на Рязань спалахнула пожежа на одному з найбільших НПЗ РФ;

у Києві завершили пошукову операцію після російського удару: загинули 24 людини, серед них 3 дітей;

окупанти атакували дроном приміський поїзд на Запоріжжі — є поранені пасажири;

Сили безпілотних систем знищили російський літак-амфібію Бе-200 "Альтаір" та гелікоптер Ка-27;

у межах першого етапу обміну 1000 на 1000 з полону РФ повернули 205 громадян України.

Гості ефіру

Олексій Буряченко — кандидат політичних наук, професор КАІ, президент "Міжнародного інституту безпекових досліджень";

Володимир Дубовик — директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин ОНУ ім. Мечникова;

Наталія Птуха — начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру;

Антон Малеєв — політолог, виконавчий директор БО "Будь з Україною";

Андрій Алексєєв — начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області;

Ольга Алтуніна — представниця Уповноваженого ВРУ з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України;

Олексій Леонов — народний депутат від "Слуги Народу", член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Григорій Калініченко — командир роти безпілотних наземних систем Arma Group, 21 ОПБС KRAKEN, 3 армійський корпус.

Як писали Новини.LIVE, 8 травня Дональд Трамп оголошував перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня. Воно передбачало припинення всіх бойових дій, а також обмін 1000 полонених з кожної країни.

Однак РФ намагалася зірвати обмін полоненими. Путін звинуватив Україну та заявив, що Київ нібито не готовий.