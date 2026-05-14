У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

14 травня 2026 р. 18:12

18:12 У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

17:07 Євробачення-2026: світові зірки заспівали українською пісню LELÉKA

13:00 Зруйновані будинку та пошук постраждалих в Києві: ефір День.LIVE

08:00 Росія масовано вдарила по Києву, під завалами є люди: ефір Ранок.LIVE

19:27 Як Київ готується до зимового апокаліпсису: ефір Київський час

18:29 Трамп прибув до Китаю вперше за дев'ять років: етер Вечір.LIVE

13:19 Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

08:00 Трамп заявив про візит до РФ та закінчення війни: ефір Ранок.LIVE

18:25 Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

13:00 РФ після перемир'я випустила сотні дронів по Україні: ефір День.LIVE

У Києві в п'ятницю, 15 травня, оголосили День жалоби за вбитими росією українцями. В результаті атаки РФ станом на 18:00 загинуло 8 людей, серед яких дитина. Наразі в Дарницькому районі столиці триває розбір завалів.

Про це та не тільки поговоримо в етері Вечір.LIVE

Теми та гості етеру

Завтра, 15 травня, в столиці на всіх комунальних будівлях будуть приспущені прапори за жертвами масованої атаки Росії, також влада рекомендує приспустити стяги на будівлях державної та приватної форм власності. Будь-які розважальні заходи в Києві в п'ятницю заборонені.

На цю тему своєю думкоою поділяться:

  • Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик 
  • Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури 
  • Позивний "Дісней", заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр 
  • Ігор Фріс, народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики 
  • Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики 
  • Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ 
  • Дмитро Іванов, Голова ГО "ДОБРОБАТ" 

Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського обстрілу Києва також постраждали близько 40 людей. Наразі під завалами зруйнованого під'їду багатоповерхівки тривають пошукові роботи ще 20 киян.

Також Новини.LIVE розповідали, що Росія атакувала об'єкти енергетики в Києві 14 травня. Зокрема, постраждала трансформаторна підстанція ДТЕК.

Крім того, росіяни знищили бізнес-центр та офіс виробника дронів Skyeton у столиці.

