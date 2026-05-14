У Києві оголосили День жалоби 15 травня: етер Вечір.LIVE

У Києві в п'ятницю, 15 травня, оголосили День жалоби за вбитими росією українцями. В результаті атаки РФ станом на 18:00 загинуло 8 людей, серед яких дитина. Наразі в Дарницькому районі столиці триває розбір завалів.

Завтра, 15 травня, в столиці на всіх комунальних будівлях будуть приспущені прапори за жертвами масованої атаки Росії, також влада рекомендує приспустити стяги на будівлях державної та приватної форм власності. Будь-які розважальні заходи в Києві в п'ятницю заборонені.

Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик

Володимир Крейденко, народний депутат України, "Слуга Народу", Заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Позивний "Дісней", заступник командира відділення комунікацій 3 ОШБр

Ігор Фріс, народний депутат України "Слуга Народу", член Комітету з питань правової політики

Анатолій Бурміч, народний депутат, "Відновлення України", Комітет з питань антикорупційної політики

Денис Ярославський, Офіцер командування штурмових військ ЗСУ

Дмитро Іванов, Голова ГО "ДОБРОБАТ"

Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок російського обстрілу Києва також постраждали близько 40 людей. Наразі під завалами зруйнованого під'їду багатоповерхівки тривають пошукові роботи ще 20 киян.

Також Новини.LIVE розповідали, що Росія атакувала об'єкти енергетики в Києві 14 травня. Зокрема, постраждала трансформаторна підстанція ДТЕК.

Крім того, росіяни знищили бізнес-центр та офіс виробника дронів Skyeton у столиці.