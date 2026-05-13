Росія масовано атакує Україну десятками дронів: ефір День.LIVE

Вранці 13 травня Росія завдала нового масованого удару безпілотниками по Україні. Одночасно було зафіксовано десятки дронів, в різних регіонах працювала протиповітряна оборона. Ворожа атака продовжується.
Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі День.LIVE 13 травня.
Теми ефіру
- Обстріл Кривого Рогу: лікарі врятували ногу девʼятимісячній дитині;
- У Харкові пролунали вибухи: РФ завдала ударів по двох районах міста;
- Перше судове засідання у справі Андрія Єрмака: підсумки слухання;
- Результати першого півфіналу Євробачення: хто вийшов у фінал;
- РФ влучила у будинок у Кривому Розі: Зеленський відреагував на атаку.
Гості ефіру
- Андрій Ковальов — кандидат політичних наук;
- Олександр Гладун — демограф, доктор економічних наук;
- Ярослав Железняк — народний депутат, партія "Голос", перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Олег Пендзин — виконавчий директор Економічного дискусійного клубу;
- Олександр Шульга — доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії;
- Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій "Агентства моделювання ситуацій";
- Денис Бобков — начальник відділення комунікацій 37 окремої бригади морської піхоти, старший лейтенант;
- Олександр Коваленко — речник Запорізької обласної військової адміністрації.
Як писали Новини.LIVE, в ГУР попередили про кілька хвиль атак. Спершу РФ застосують значну кількість БпЛА, а тоді вдарять ракетами різних типів.
А напередодні президент попереджав, що сотню російських дронів в небі над Україною. За його словами, упродовж дня можуть бути ще хвилі дронових атак.