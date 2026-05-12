Україна підійшла до відкриття переговорів з ЄС про вступ: ефір Вечір.LIVE

Україна активно працює над повноцінним запуском переговорів щодо вступу до Європейського Союзу. У МЗС заявили про активну підготовку до запуску першого переговорного кластера вже 26 травня.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Вечір.LIVE.

Гості ефіру

Юрій Фельштинський — доктор історичних наук;

Олег Устенко, економіст — радник Президента у 2019-му та 2024-му роках;

Вікторія Гриб — народна депутатка України, Голова підкомітету з питань енергетичної безпеки з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;

Дмитро Плетенчук — речник Військово-Морських Сил ЗС України;

Руслан Горбенко — народний депутат "Слуга Народу", Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Микола Ганич — Речник Центру громадського здоровʼя.

Як писали Новини.LIVE, раніше єврокомісарка Марта Кос заявляла, що переговори про вступ України до ЄС можуть активізувати вже влітку. Перший кластер можуть відкрити вже до 30 червня.

Водночас Володимир Зеленський наголошував, що технічно Україна готова до переговорів щодо вступу в ЄС. Президент розраховує на відкриття всіх шести переговорних кластерів упродовж цього та наступного місяців.