Україна готова до розмови з РФ, але є одна умова: ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали політолог Андрій Миселюк, заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, начальник відділення рекрутингу 28 ОМБР Денис Швидкий, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, нардеп Софія Федина, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, експерт з працевлаштування Анна Шкумат, перший віцепрезидент торгово-промислової палати Михайло Непран, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський та лікар-інфекціоніст Максим Краснов.

Гості ефіру обговорять заяву керівника Офісу Президента Кирила Буданова про те, що розмова між українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним не відбудеться раптово, але Україна готова до діалогу про мир.

"Якщо говорити серйозно, то якщо РФ справді готова до серйозної розмови, Україна також була б готова. Україна неодноразово підкреслювала та доводила своїми діями — ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Хочу ще раз повторити: укладання миру — це не слабкість, а доказ здорового глузду", — сказав Буданов.

Як писали Новини.LIVE, у Кремлі вимагаються від України повністю вивести свої війська з Донбасу, аби продовжити мирні перемовини. Зеленський неодноразово відкидав російську вимогу. За його словами, Путін не хоче домовлятися про мир, а Донбас відкриє йому дорогу до решти областей України.

Крім того, помічник Путіна Юрій Юшаков заявляв, що Кремль чекає Зеленського у Москві. В Офісі Президента наголосили, що український лідер готовий до зустрічі будь-де, але не в російській столиці.