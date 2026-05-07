Парад в Росії залежить від України: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від України чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатії, утім, не зупинила жодну із своєї воєнної активності. За його словами, Україна діятиме дзеркально з огляду на ситуацію вночі та в четвер. Він наголосив, що військовий парад в Москві залежить від Києва.

Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;

Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ;

Леонід Ніколаєнко — перший заступник міського голови Сум;

Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан;

Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ";

Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;

Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;

Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;

Ярослав Макітра — політтехнолог;

Віталій Марків — майор, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій".

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Він наголошував, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії.

Однак вже незадовго російська сторона зірвала режим припинення вогню. За словами президента, Україна зафіксувала щонайменше 1820 порушень.