Головна arrow Відео arrow Парад в Росії залежить від України: ефір Ранок.LIVE arrow
Парад в Росії залежить від України: ефір Ранок.LIVE

07 травня 2026 р. 08:00

08:00 Парад в Росії залежить від України: ефір Ранок.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від України чітку пропозицію щодо припинення вогню та переходу до дипломатії, утім, не зупинила жодну із своєї воєнної активності. За його словами, Україна діятиме дзеркально з огляду на ситуацію вночі та в четвер. Він наголосив, що військовий парад в Москві залежить від Києва.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE

Гості ефіру

  • Дмитро Васильєв — президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт;
  • Євген Оропай "Скіф" — капітан, начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" НГУ;
  • Леонід Ніколаєнко — перший заступник міського голови Сум;
  • Дмитро Пелих — начальник відділення комунікацій 118 окремої механізованої бригади, капітан;
  • Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика";
  • Дмитро Іванов — голова ГО "ДОБРОБАТ";
  • Оксана Савчук — народна депутатка, комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури;
  • Геннадій Рябцев — експерт з питань енергетики;
  • Володимир Пилипенко — заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій;
  • Ярослав Макітра — політтехнолог;
  • Віталій Марків — майор, офіцер штабу 1-го батальйону бригади "Буревій".

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський оголосив режим тиші у ніч із 5 на 6 травня. Він наголошував, що Україна діятиме дзеркально у відповідь на дії Росії. 

Однак вже незадовго російська сторона зірвала режим припинення вогню. За словами президента, Україна зафіксувала щонайменше 1820 порушень.

09:16 У Дніпрі вибухнула автівка: двоє чоловіків поранено

09:05 Росіяни активні одразу на трьох напрямках фронту: де затишшя

08:50 100% пільги на послуги ЖКГ для пенсіонерів: хто в списку та умови

08:50 Без додаткових витрат не обійтися: скільки коштує переоформити будинок

08:36 РФ випустила по Україні 102 дрони за ніч: є влучання

08:32 Україна втрачає позиції в букмекерських ставках на Євробачення

08:20 Пільги для одиноких матерів і батьків в Україні: що гарантує держава

08:02 Четверо жителів Дніпропетровщини отримали поранення через обстріли

08:00 Грошова допомога від Норвегії: хто отримає з українців навесні

Чи готова столиця до атак на водну інфраструктуру: ефір Київський час

Оголошення перемирʼя та парад у Москві: Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

РФ рознесла дитсадок у Сумах, є постраждалі: ефір День.LIVE

РФ вдарила по Україні на тлі розмов про перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Перемир'я між Україною та РФ з 6 травня: ефір Вечір.LIVE

НАТО екстрено стягує війська до кордонів РФ: ефір День.LIVE

Україна та Росія обмінялися новими умовами перемир'я: ефір Ранок.LIVE

Підземні школи та виклики для Харкова: інтерв'ю з Тереховим

